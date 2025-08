手套繡台灣國旗登板！鄧愷威吞敗仍獲教頭肯定　本週預計再先發

▲鄧愷威。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

舊金山巨人近期因投手伯德松(Hayden Birdsong)於7月22日被下放小聯盟,先發輪值出現空缺,球隊一度以牛棚車輪戰應急;最終球團決定升上在3A表現出色的台灣右投鄧愷威(Kai-Wei Teng),並安排他在昨(3日)完成大聯盟生涯首次先發登板。

鄧愷威曾於2023年代表巨人隊中繼登板4場,防禦率9.82;休季期間雖被移出40人名單,但他在去年11月29日重新與巨人簽下小聯盟合約。2024年球季他在3A沙加緬度出賽25場(4場為先發),繳出3.67防禦率的穩定表現,最終獲得重返大聯盟的機會。

鄧愷威在大聯盟首次先發就碰上火力兇猛的大都會,開賽他對尼莫(Brandon Nimmo)投出觸身球,隨後又將左右開弓強打林多(Francisco Lindor)奉送四壞上壘,雖然成功三振索托(Juan Soto),但他面對阿隆索(Pete Alonso)時挨轟三分砲;值得一提的是,這發全壘打也是阿隆索生涯第250轟。

NYM - Pete Alonso 3-run HR (24) Distance: 428 ft EV: 109.4 mph LA: 27° 94.3 mph four-seam fastball (SFG - RHP Kai-Wei Teng) Would be out in 30/30 MLB parks SFG (0) @ NYM (3) 1st #LGM pic.twitter.com/l6o0SSLGGI

鄧愷威賽後表示:「一開始有點緊張,前面幾球也沒什麼手感,不過過了第一局之後我就逐漸穩下來,開始適應了。」

隨後鄧愷威於第2、3局穩定表現,包含2次三振和多個滾地球,成功壓制對手。不過第4局再度遇到危機,被敲安加上投出保送後退場,留下1出局、一二壘有人的狀況,雖然當下巨人以4比3領先,但接替的牛棚未能守住,最終被大都會逆轉並以6比12吞敗。

鄧愷威此役投3.1局被敲4支安打、失5分,吞下敗投,他接著坦言:「我有點難過也有些挫折,因為我沒有成功設定比賽基調,第一局被打了幾分,讓球隊開局陷入劣勢,這對今天的失利造成了一定影響。」

BREAKING: Kai-Wei Teng will start for the Giants tomorrow per Bob Melvin.



He has a 3.62 ERA in 54 innings to go with 86 SO. A big opportunity… pic.twitter.com/bhhiwYYE9Q