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手套繡台灣國旗登板！鄧愷威吞敗仍獲教頭肯定　本週預計再先發

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人近期因投手伯德松（Hayden Birdsong）於7月22日被下放小聯盟，先發輪值出現空缺，球隊一度以牛棚車輪戰應急；最終球團決定升上在3A表現出色的台灣右投鄧愷威（Kai-Wei Teng），並安排他在昨（3日）完成大聯盟生涯首次先發登板。

鄧愷威曾於2023年代表巨人隊中繼登板4場，防禦率9.82；休季期間雖被移出40人名單，但他在去年11月29日重新與巨人簽下小聯盟合約。2024年球季他在3A沙加緬度出賽25場（4場為先發），繳出3.67防禦率的穩定表現，最終獲得重返大聯盟的機會。

鄧愷威在大聯盟首次先發就碰上火力兇猛的大都會，開賽他對尼莫（Brandon Nimmo）投出觸身球，隨後又將左右開弓強打林多（Francisco Lindor）奉送四壞上壘，雖然成功三振索托（Juan Soto），但他面對阿隆索（Pete Alonso）時挨轟三分砲；值得一提的是，這發全壘打也是阿隆索生涯第250轟。

鄧愷威賽後表示：「一開始有點緊張，前面幾球也沒什麼手感，不過過了第一局之後我就逐漸穩下來，開始適應了。」

隨後鄧愷威於第2、3局穩定表現，包含2次三振和多個滾地球，成功壓制對手。不過第4局再度遇到危機，被敲安加上投出保送後退場，留下1出局、一二壘有人的狀況，雖然當下巨人以4比3領先，但接替的牛棚未能守住，最終被大都會逆轉並以6比12吞敗。

鄧愷威此役投3.1局被敲4支安打、失5分，吞下敗投，他接著坦言：「我有點難過也有些挫折，因為我沒有成功設定比賽基調，第一局被打了幾分，讓球隊開局陷入劣勢，這對今天的失利造成了一定影響。」

雖然鄧愷威的初登板成績不佳，但總教練梅爾文（Bob Melvin）仍給予正面評價，指出他在後續幾局展現出控制力與抗壓能力，並預告他將繼續留在先發輪值，本週末與華盛頓國民隊系列戰中再度登板。

值得一提的是，鄧愷威此戰登板時，腰帶與手套上皆繡有台灣國旗，成為他在大聯盟舞台上堅定的象徵。

關鍵字： 鄧愷威舊金山巨人鄧愷威舊金山巨人

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