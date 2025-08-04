兄弟K歌活動鄭浩均與小迪親密互動掀熱議　球迷齊喊「下二軍！」

▲鄭浩均與Passion Sisters成員小迪甜蜜合唱。（圖／取自鄭浩均IG）



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟昨晚在大巨蛋舉辦主題日壓軸活動「我不是歌手」，其中本主王牌鄭浩均與自家啦啦隊成員小迪合作演出英文歌曲《Die With A Smile》，意外成為全場最受關注的橋段；兩人在舞台上不僅深情合唱，過程中更有牽手、摟腰、眼神交會等親密互動，引來網友高度討論。

儘管表演精采，鄭浩均「自肥式」演出卻也惹來部分球迷群起激憤，當他與小迪貼臉演唱時，現場3.6萬名觀眾反應熱烈，甚至爆出噓聲，許多粉絲在網路上留言開酸，戲稱他該被「送去屏東」，暗指應下放至中信兄弟的二軍基地。

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▲鄭浩均與Passion Sisters成員小迪甜蜜合唱。（圖／取自鄭浩均IG）



在演出結束後，鄭浩均透過社群平台分享心情，他表示：「《我不是歌手》圓滿完成，超開心能跟小迪一起合唱Die With A Smile，為了這場表演我們花費不少心力做準備，然後我還是表現一般般，但絕對必須稱讚小迪的專業，功不可沒。」他形容對方就像是「迪達拉」一般，「真是不能沒有小迪，演出因為她變得更有魅力更完美。」

鄭浩均也不忘感謝主辦單位與Passion Sisters的支持：「除了球賽，選手們準備的表演也要一直贏下去，不為別的只望有宇宙無敵霹靂美在的場子，能讓進場的觀眾有值回票價的念頭，今天的成果真不枉費我們如此精心的安排。由衷感謝passion sisters乖姐、冼迪琦兩位最大功臣，感謝給我這個合作的機會。」

▲鄭浩均貼文。（圖／取自鄭浩均IG）



針對網友「屏東風波」，鄭浩均最後則以幽默方式回應：「也感謝各方勢力來自『屏東』的祝福，我都收到了，頓時無比的溫暖，我會帶著大家的鼓勵繼續前進，再換另一種方式殺翻全場。」