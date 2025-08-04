李灝宇炸416英呎超遠轟助老虎3A奪勝！　鄭宗哲5度上壘表現搶眼

▲李灝宇開轟。（圖／截自Toledo Mud Hens官網）



記者胡冠辰／綜合報導

旅美台將李灝宇在小聯盟3A賽場再次展現長打威力，為底特律老虎3A托雷多泥鰍隊（Toledo Mud Hens）擔任先發第3棒與三壘手的他，在今日對上明尼蘇達雙城3A的比賽中敲出本季第12支全壘打，幫助球隊以4比1拿下勝利。

Hao-Yu Lee's twelfth homer of the season had us all thinking HOLY @SHEETZ! This solo shot flew off the bat at over 109 mph and flew 416 ft to tie the game! pic.twitter.com/MhCL6xaA11 [廣告]請繼續往下閱讀... August 3, 2025

比賽前段，李灝宇前兩個打席分別遭到三振及滾地球出局，來到第6局，他把握對方投手的一顆失投速球，一棒將球送往中左外野觀眾席上空，轟出416英呎大號陽春砲，也替球隊打下該場比賽的第1分。

這發全壘打擊球初速高達每小時109.3英哩（約176公里），飛行距離達416英呎，仰角為29度。

此役李灝宇4次打擊機會擊出1支全壘打，貢獻1分打點及1得分，另吞下1次三振，賽後打擊率來到0.239。

另一位台灣旅美好手鄭宗哲也有精彩演出，代表匹茲堡海盜3A印第安納波利斯印第安人隊（Indianapolis Indians）出戰芝加哥小熊3A時，他2個打數都擊出安打，其中包括一次三壘打，進帳2分打點並跑回2分。此外鄭宗哲還獲得2次四壞保送以及1次觸身球上壘，全場5次站上打擊區皆成功登壘，展現極佳選球與攻擊能力。