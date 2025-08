李灝宇炸416英呎超遠轟助老虎3A奪勝！　鄭宗哲5度上壘表現搶眼

▲李灝宇開轟。(圖/截自Toledo Mud Hens官網)



記者胡冠辰/綜合報導

旅美台將李灝宇在小聯盟3A賽場再次展現長打威力,為底特律老虎3A托雷多泥鰍隊(Toledo Mud Hens)擔任先發第3棒與三壘手的他,在今日對上明尼蘇達雙城3A的比賽中敲出本季第12支全壘打,幫助球隊以4比1拿下勝利。

Hao-Yu Lee's twelfth homer of the season had us all thinking HOLY @SHEETZ! This solo shot flew off the bat at over 109 mph and flew 416 ft to tie the game! pic.twitter.com/MhCL6xaA11