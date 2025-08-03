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影帝高捷投給高捷圓棒球夢　鋒總、郭泓志成回憶殺

▲67歲高捷開球直接投進高捷手套　關注陳金鋒大聯盟、跟郭泓志要過簽名 。（圖／富邦悍將提供）

▲67歲高捷開球直接投進高捷手套，關注陳金鋒大聯盟、跟郭泓志要過簽名 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／新北報導

富邦悍將今（3日）邀請67歲演員高捷來到新莊球場開球，他透露，自己小時候就很喜歡棒球，剛看到陳金鋒在場邊很開心，日前跟郭泓志一起上節目，親眼見證他的投球表現依舊犀利，還特別跑去跟郭泓志要簽名。知道富邦陣中有高捷這名內野手，高捷很希望能讓他來擔任開球捕手，最後如願以償，「我有幫他加油，運動員要有一片天必須要有成績，我告訴他上場就不要客氣的打。」

高捷來到球場，自備刺青袖套，他笑說：「這就是我們新電影的周邊，穿這個來這裡，希望能更有氣味！」高捷選擇穿上821這個背號，他解釋：「8月21日是我們新電影上映的日期，想告訴大家好電影要來了。」現場記者告知，幫他接球的高捷生日在8月22日後，高捷說：「我們希望首映能邀請他一起來。」

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談到開球，高捷認為很有趣、好玩，「我們這個年紀，小時候什麼運動都會，因為沒什麼娛樂，當時我們有手套的人搜集起來，集結9個手套就跟隔壁巷比賽，所以接投球都沒問題。」

知道富邦悍將有名球員也叫高捷之後，高捷還給出意見，「我去搜尋過他，問看看能不能讓他來接球，就由高捷投給高捷。」賽前富邦內野手高捷曾表示，自己有進電影院看過《角頭-大橋頭》，還常因名字被人叫做老大、貴董，高捷得知後說：「那代表我扮演這個角色深植人心，我剛剛遇到他，也幫他加油，運動員要有一片天必須要有成績，我告訴他上場就不要客氣的打。」

「我給自己開球8.9分」高捷表示，自己在場上看暗號、搖頭，投球姿勢都是設計過的，雖然投球角度偏了一點，但仍然有投到本壘板，讓高捷成功接到球，還算滿意。

高捷從小就喜歡棒球，他透露自己以前會在凌晨3點起來看紅葉少棒的比賽，「我剛看到總教練陳金鋒，我跟他說他年輕時我就在看，很開心他打到大聯盟，真的很厲害。」除此之外，高捷也表示，日前跟郭泓志上節目，看到他投球真的很完美，還現場跟他要了簽名球。

「12強冠軍真的很厲害。」高捷去年也關注12強賽，他認為中華隊最終奪冠，是天時地利人在一起，最終才有辦法奪冠，「這真的沒那麼容易。」

關鍵字： 高捷富邦悍將棒球開球演員

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