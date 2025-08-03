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王偉軒初登板遇統一「雙鬼」自打60分　鋒總點評表現

▲▼ 王偉軒 。（圖／富邦悍將提供）

▲王偉軒 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／新北報導

富邦悍將27歲菜鳥王偉軒昨（3日）迎接生涯初登板，中繼1局被丟1分，他給自己表現打60分，總教練陳金鋒認為他有點緊張、放不開，還需要再調整。

昨天王偉軒8局登板，面對首名打者就是陳傑憲，接著還對上林安可、蘇智傑、潘傑楷等中心棒次，一上場就被陳傑憲、林安可敲安打，隨後讓蘇智傑敲高飛犧牲打，在對潘傑楷投出保送，所幸接下來連續抓下2個出局數，沒有擴大失分。

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王偉軒表示，昨天原本是在牛棚正常準備，不過前一局先發魔力藍出現狀況，讓李吳永勤緊急登板，教練突然就叫他上場熱身，自己也沒想過生涯初登板就會遇上對方中心棒次。

談到王偉軒表現，陳金鋒說：「表現還可以，第一場而已還沒辦法評斷太多，但至少可以把球丟在好的位子，沒有偏移。」不過陳金鋒也看得出來，初登板面對統一這些中心棒次，王偉軒有點緊張，陳金鋒說：「站在這裡就一定會遇到這樣的對手，要知道這裡跟二軍不一樣，讓他知道自己怎麼調整，昨天看起來有點緊張，第一場難免放不開。」

「當下腦袋完全放空。」王偉軒透露，自己在準備時比較緊張，「從牛棚走上去時很緊張，那個氛圍，讓我腦袋放空，很有張力、很興奮。」

王偉軒表示，昨天登板投球，完全以捕手為主，可惜自己變化球表現不犀利，「心態上太想要有好表現，球的位子沒有到捕手要的地方。」

賽後王偉軒的家人也給他鼓勵，希望他表現能更好，他說：「昨天初登板給自己60分，剛好及格而已，至少這局有完成。」

關鍵字： 棒球新秀王偉軒陳金鋒富邦

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