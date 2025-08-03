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ITZY炸裂大巨蛋！　勝率100%女神Ryujin可愛自薦：再邀請我們來呦

▲▼ITZY為中信開球。（圖／讀者提供）

▲ITZY為中信開球。（圖／讀者提供）

實習記者蘇嘉偉／台北報導

K-POP女團ITZY昨（2）日登上台北大巨蛋，擔任中華職棒中信兄弟開球嘉賓，並於賽後火熱演唱7首代表作，魅力席捲全場。值得一提的是，ITZY成員目前在全球參與過5次開球，戰績為完美的5勝0敗。

ITZY的「英俊美女」Ryujin，開場就展現帥氣本色，先是在表演〈WANNABE〉時帶來招牌的「抖肩舞」，接著又在〈Not Shy〉舞台時「喊麥」點燃全場，甚至熱舞到牛仔褲上的「微破」造型，直接變成「膝蓋大洞」，氣氛嗨到最高點。

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首次來到中華職棒的ITZY，在台北大巨蛋觀戰了非常精彩的延長10局大戰，Ryujin在表演間隔時逗趣表示，「今天中信兄弟贏了，希望大家可以把我們來表演的事情，當作獲勝的其中一個原因。」引發全場爆笑，Ryujin隨後也自薦，「希望下次再邀請我們來呦～」

值得一提的是，上周Ryujin被問道有沒有事先練習開球，當時他謙虛回應沒有，並表示自己不是棒球選手，開球不用繳出100分表現沒關係。然而在昨日開球儀式中，Ryujin以一記精準直球完美命中開球捕手曾頌恩的手套，曾頌恩當下連續送出大讚肯定，影片隨後在網路上爆紅後，Ryujin也被粉絲戲稱，「他就是那種考試當天看一下，然後就考滿分的人。」

賽後表演結束後，Ryujin特地開直播與粉絲互動，透露演出的其中2首歌曲〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉其實已經很久沒有表演，當下心臟有種快要爆掉的感覺，也特別感謝主辦單位的舞台與燈光佈置，有特別配合ITZY的歌曲做安排，他非常喜歡。

ITZY這次來台替中信兄弟開球，眼尖網友發現他們有「勝利女神」體質。目前ITZY成員在全球共有5次開球經歷，2019年9月8日、2021年5月30日、2023年9月16日、2025年3月27日曾收到韓國職棒LG雙子邀請，昨日則受中信兄弟邀請，總計5場比賽皆由邀請隊獲勝，ITZY保持開球5勝0敗佳績，網友見數據後也譏笑表示，「以後冠軍賽知道怎麼做了齁。」

關鍵字： ITZY申留真Ryujin中華職棒CPBL中信兄弟棒球

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