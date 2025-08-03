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鄧愷威大聯盟初先發遭重砲洗禮！3.1局失5分提前退場

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟舊金山巨人隊於今（3日）推派台灣旅美投手鄧愷威掛帥先發，迎戰紐約大都會，這是他生涯首次在大聯盟先發登板，遭震撼教育，首局就被擊出3分彈，最終主投3.1局失5分退場。 巨人以11比4領先。

鄧愷威在大聯盟首次先發就碰上火力兇猛的大都會，首局面對阿隆索（Pete Alonso）挨轟三分砲。 2局上半巨人發動反攻，施密特（Casey Schmitt）敲出長打後，李政厚挨觸身球、克尼茲納（Andrew Knizner獲保送擠成滿壘。雖然麥克雷(Grant McCray)擊出形成雙殺打，但仍替球隊送回1分，打破鴨蛋。

2局下半，鄧愷威回穩展現壓制力，連續解決阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、貝提（Brett Baty）與尼莫（Brandon Nimmo），以13球達成三上三下，成功守住局勢。

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3局上半巨人再次開火，2出局一壘有人時，薩柏爾（Blake Sabol）掃出右外野兩分砲，將比分追成3比3平手。

3局下，大都會也展開反攻，雖然鄧愷威再度面臨得點圈壓力，但靠三振掉林多（Francisco Lindor）以及隊友守備支援，驚險脫困，完成這半局任務。 4局上，巨人由李政厚敲出二壘安打，隨後麥克雷補上適時安打，巨人反超為4比3。

但4局下，鄧愷威被首名打者穆林斯（Cedric Mullins）敲出安打，隨後穆林斯盜上二壘，加上保送貝提形成危機，教練團決定將鄧愷威換下，由蓋吉（Matt Gage）接手投球。大都會趁勢展開攻勢，尼莫擊出安打，林多突襲短打建功，單局添得2分，重新要回5比4領先。

6局下，尼莫適時安打助大都會再添1分。

7局下半，大都會展開猛烈攻勢。滿壘局面，尼莫又敲左外野安打攻下1分，林多再擊出中外野二壘安打，一口氣送回2分；尼莫隨後再靠暴投跑回本壘，大都會單局灌進4分，擴大領先。

鄧愷威此戰主投3.1局，用球數67球、其中44球為好球，被敲4支安打、失5分，另有3次保送與4次三振，退場時防禦率為13.50，球速最快153公里。

▲▼ 鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球鄧愷威台灣大聯盟失敗

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