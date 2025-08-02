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洋基牛棚新援2.1局狂失9分　吞85年來最苦澀敗仗：我們本來能贏

▲洋基遭馬林魚戲劇性再見擊潰吞12比13敗仗。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基遭馬林魚戲劇性再見擊潰吞12比13敗仗。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在交易截止日前引進的3位投手新援，今（2日）全數登板亮相，不料他們不約而同都在關鍵時刻失手，導致球隊在一場高比分拉鋸戰中，以12比13被邁阿密馬林魚驚險擊敗，寫下球隊自1940年以來，最離譜的客場敗仗紀錄。

投打4位新援皆成為比賽焦點，伯德（Jake Bird）：被擊出滿貫砲、貝德納（David Bednar）：被逆轉比分、多瓦爾（Camilo Doval）：救援失敗、卡巴耶羅（José Caballero）：致命關鍵失誤。

「我感到很難過，因為這是我們本可以贏的比賽，」卡巴耶羅透過翻譯坦承，他在第9局未能接穩艾德華茲（Xavier Edwards）的平飛球，導致追平分回到本壘，埋下敗因。

比賽進行到5局下後風雲突變，羅冬（Carlos Rodón）控球失靈被換下，牛棚接力未能止血；伯德失3分後表示：「我沒能投出應有的水準，我需要做得更好，也一定會變得更好。」

接替他的貝德納同樣失手，被薩諾哈（Javier Sanoja）轟出追平砲：「這絕對不是我理想的初登場。」

最後登板的多瓦爾在第9局也未守住領先，面對打者拉米雷斯（Agustín Ramírez）時，被一支輕滾地球敲出致勝打點，「有時你即便執行了戰術，但結果就是不如人意。」多瓦爾無奈說。

這場比賽是自1940年7月24日以來，洋基首次在客場打下12分卻輸球；而在9局制比賽中得分超過12分仍落敗的紀錄，則是自1973年8月12日對運動家以來首次。

儘管球隊牛棚遭到重創，布恩最後仍表示對這些新援有信心：「這不是你會希望的開局方式，但這些人都很優秀，這也不是他們第一次遇到挫折，我相信他們會回來的。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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