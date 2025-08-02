洋基牛棚新援2.1局狂失9分　吞85年來最苦澀敗仗：我們本來能贏

▲洋基遭馬林魚戲劇性再見擊潰吞12比13敗仗。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
紐約洋基在交易截止日前引進的3位投手新援，今（2日）全數登板亮相，不料他們不約而同都在關鍵時刻失手，導致球隊在一場高比分拉鋸戰中，以12比13被邁阿密馬林魚驚險擊敗，寫下球隊自1940年以來，最離譜的客場敗仗紀錄。
Career-high HR No.19 for Grish pic.twitter.com/JRX0eV28nx— New York Yankees (@Yankees) August 2, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
投打4位新援皆成為比賽焦點，伯德（Jake Bird）：被擊出滿貫砲、貝德納（David Bednar）：被逆轉比分、多瓦爾（Camilo Doval）：救援失敗、卡巴耶羅（José Caballero）：致命關鍵失誤。
「我感到很難過，因為這是我們本可以贏的比賽，」卡巴耶羅透過翻譯坦承，他在第9局未能接穩艾德華茲（Xavier Edwards）的平飛球，導致追平分回到本壘，埋下敗因。
The Fox is loose pic.twitter.com/tYrNKgryZO— New York Yankees (@Yankees) August 2, 2025
比賽進行到5局下後風雲突變，羅冬（Carlos Rodón）控球失靈被換下，牛棚接力未能止血；伯德失3分後表示：「我沒能投出應有的水準，我需要做得更好，也一定會變得更好。」
接替他的貝德納同樣失手，被薩諾哈（Javier Sanoja）轟出追平砲：「這絕對不是我理想的初登場。」
最後登板的多瓦爾在第9局也未守住領先，面對打者拉米雷斯（Agustín Ramírez）時，被一支輕滾地球敲出致勝打點，「有時你即便執行了戰術，但結果就是不如人意。」多瓦爾無奈說。
This Yankees games is one of the funniest things I’ve ever seen. Every single guy they traded for yesterday is part of the reason why they lost his game.— Nick (@PhillyCineBuff) August 2, 2025
Jake Bird: 0.1IP, 4ER
Camilo Doval: 0.1IP, 3ER
David Bednar: 1.2IP, 2ER
And Jose Caballero: pic.twitter.com/AlgYxS3M9F
這場比賽是自1940年7月24日以來，洋基首次在客場打下12分卻輸球；而在9局制比賽中得分超過12分仍落敗的紀錄，則是自1973年8月12日對運動家以來首次。
Camilo Doval comes in and shits the bed for the Yankees— Coach Yac (@Coach_Yac) August 2, 2025
0.1 IP
2 H
1 BB
3 ERpic.twitter.com/bZZo1xl9Sa
儘管球隊牛棚遭到重創，布恩最後仍表示對這些新援有信心：「這不是你會希望的開局方式，但這些人都很優秀，這也不是他們第一次遇到挫折，我相信他們會回來的。」
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