洋基牛棚新援2.1局狂失9分　吞85年來最苦澀敗仗：我們本來能贏

記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基在交易截止日前引進的3位投手新援,今(2日)全數登板亮相,不料他們不約而同都在關鍵時刻失手,導致球隊在一場高比分拉鋸戰中,以12比13被邁阿密馬林魚驚險擊敗,寫下球隊自1940年以來,最離譜的客場敗仗紀錄。

投打4位新援皆成為比賽焦點,伯德(Jake Bird):被擊出滿貫砲、貝德納(David Bednar):被逆轉比分、多瓦爾(Camilo Doval):救援失敗、卡巴耶羅(José Caballero):致命關鍵失誤。

「我感到很難過,因為這是我們本可以贏的比賽,」卡巴耶羅透過翻譯坦承,他在第9局未能接穩艾德華茲(Xavier Edwards)的平飛球,導致追平分回到本壘,埋下敗因。

比賽進行到5局下後風雲突變,羅冬(Carlos Rodón)控球失靈被換下,牛棚接力未能止血;伯德失3分後表示:「我沒能投出應有的水準,我需要做得更好,也一定會變得更好。」

接替他的貝德納同樣失手,被薩諾哈(Javier Sanoja)轟出追平砲:「這絕對不是我理想的初登場。」

最後登板的多瓦爾在第9局也未守住領先,面對打者拉米雷斯(Agustín Ramírez)時,被一支輕滾地球敲出致勝打點,「有時你即便執行了戰術,但結果就是不如人意。」多瓦爾無奈說。

This Yankees games is one of the funniest things I’ve ever seen. Every single guy they traded for yesterday is part of the reason why they lost his game.



Jake Bird: 0.1IP, 4ER

Camilo Doval: 0.1IP, 3ER

David Bednar: 1.2IP, 2ER

And Jose Caballero: pic.twitter.com/AlgYxS3M9F