周彥農初登板被雨攔　教練開玩笑：投不好給一千萬

▲20歲的周彥農是統一獅2023年選秀第五輪選進的投手 。（圖／ETtoday資料照）

體育中心／新北報導

統一獅菜鳥投手周彥農原本預計今（2日）要在一軍迎接生涯初登板，可惜昨天賽事受到雨勢影響延賽，讓他本週無緣先發，不過總教練林岳平明確表示，會安排他在下週先發。投手教練霍斯曼開玩笑跟他說：「加油，你投好我會跟你握手，你投不好要給我一千萬。」

20歲的周彥農是統一獅2023年選秀第五輪選進的投手，去年在二軍出賽22場、14場先發，總計82.2局投球，被敲96支安打，包含4發全壘打，防禦率5.55，總計27次三振、45次四壞球、4次觸身球，控球表現不理想。今年周彥農在二軍出賽11場、8場先發、43.局投球，被敲45支安打，包含2發全壘打，防禦率4.98，修正最多的是控球，一共16次三振、17次四壞球，有4次觸身球。

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「現在自己最快球速143公里，大部分是靠控球對付打者，今年對控球比較有自信。」談到今年的轉變，周彥農說：「去年是第一個完整賽季，對自己沒有信心，會去閃打者，今年比較積極攻擊好球帶。」周彥農認為，過去在高中時，自己總是聽從教練的，「都是教練配球，教練說什麼就說什麼，現在自己會有更多想法，頭腦會去想比賽應對。」

統一獅近期一直有意安排周彥農到一軍先發，周彥農表示，先前二軍總教練劉育辰就有跟他談過這件事，「第一次是在聊天時跟我說了計畫，不過那時候是要我準備投一軍，但指示暫定，感覺還不知道什麼時候。」後來周彥農正式接到電話，他說：「那時候是篤定，我接到電話跳起來，真的等到了。」

「在二軍就是一直做自己該做的事，等這個機會真的等很久。」周彥農7月5日在二軍先發5.1局，7月12日後援5局，之後就因為二軍比賽不斷取消，一直沒有比賽，他說：「雖然沒比賽，但球隊還是會安排live pb。」週三周彥農到一軍隨隊，他說：「本來告訴我是明天先發，後來有投手異動，本來改成今天，但昨天下雨又延後。」周彥農笑說：「我每天都在祈禱不要下雨。」

還沒等到先發機會，但周彥農腦中也曾想過升上一軍的場面，「應該會流很多汗，因為真的很緊張，如果說不緊張一定是騙人的，畢竟這是自己從小夢想。」

周彥農受訪時，投手教練霍斯曼剛好經過，開玩笑跟他說：「加油，你投好我會跟你握手，你投不好要給我一千萬。」周彥農回應：「這樣我很虧耶。」本來要走的霍斯曼則大聲的說：「我才不理你。」