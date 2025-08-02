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國王願用1射手+1首輪籤換庫明加　新爆料天王：5天內會有答案

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加與勇士僵局持續延燒，傳國王開出蒙克＋首輪籤報價洽談先簽後換。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判陷入僵局，《The Athletic》曝光太陽與國王的詳細報價，沙加緬度提出3年6300萬美元價碼，願送出射手蒙克（Malik Monk）與2030年首輪選秀籤（樂透保護），但灣區高層並未點頭，新爆料天王阿里（Ary）預估，庫明加相關決議將在未來5天內出爐。

根據《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）報導，國王提出的「先簽後換」方案包括27歲資深射手蒙克與2030年樂透保護首輪選秀權，並為庫明加開出一紙3年6300萬美元合約。與太陽先前報出的4年9000萬美元相比，國王版本價碼略低，但對於有意補進年輕拼圖、同時避免繳納豪華稅的球隊而言，已屬誠意之作。

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國王不僅視庫明加為重建期關鍵戰力，更有意同步網羅前MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook），希望在福克斯（De’Aaron Fox）交易後迅速重整戰力。不過一切動作仍受限於庫明加與勇士之間未解的合約角力。

▲▼國王與陣中的最佳第6人蒙克續約4年。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王開出的交易籌碼包括射手蒙克，但勇士尚未點頭。（圖／達志影像／美聯社）

據《ESPN》報導，庫明加已拒絕勇士提出的2年4500萬美元報價，並不排除接受1年790萬美元合格報價、來年成為完全自由球員。若真如此，將衝擊球隊資產配置與未來操作。

勇士補強也因庫明加動向遲遲未決而全面卡關。記者溫巴赫（Jake Weinbach）披露，勇士很可能已與霍佛德（Al Horford）、梅爾頓（De’Anthony Melton）達成口頭協議，但所有簽約必須等庫明加案落定，才能正式啟動，因為金州的薪資彈性受到聯盟硬上限條款的制約。

若勇士最終願意放行、接受國王報價，可望換回穩定輪替球員蒙克與寶貴選秀權，並釋放薪資空間。記者西格爾（Brett Siegel）也直言，「我若是勇士，無論庫明加剩幾年合約，我都會接受這筆交易。」不過現階段，灣區堅持該選秀權需為「無保護」，雙方談判因此陷入僵局。

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿里爆料指出，庫明加案預計將在5天內有最終決議。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA勇士庫明加國王蒙克

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