統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／新北報導

統一獅洋投蒙德茲昨先發面對味全龍，主投7局無失分，局局讓打者上壘，局局自己化解危機，總教練林岳平說：「蒙德茲投很好，我們找外援來，目的就是要贏。」至於新洋投部分，林岳平透露，「目前已經有人選，是沒有亞洲經驗的選手」

蒙德茲昨役首局就遇到危機，1出局後保送李凱威，又被吉力吉撈·鞏冠敲安打，2出局後又對陳子豪投觸身球，製造滿壘危機，最後驚險渡過。總計7局投球，被敲7安打，有2次四壞球、3次觸身球，還有1次暴投，送出7次三振，無失分。

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今年蒙德茲14場先發、78局，奪下7勝4敗，每局被上壘率1.33，防禦率3.12。整季好壞球比約為1.59、三振保送比為2，BB/9為5.77，控球明顯是蒙德茲最大問題。目前為止，蒙德茲面對344打席，BB%大約為15%，壘上無人時為17%，壘上有人時為14%。

雖然蒙德茲時常堆壘包，不過林岳平認為，找洋投來的目的就是為了達到贏球的結果，「他投很好，不可能要求每次都2安打，沒有保送，這樣的現象少，外援來到台灣，最終目的就是要贏。」

「如果是本土年輕投手，我們還可以教他」林岳平認為，本土投手在球隊還有空間嘗試失敗，但洋投只有一個目的，就是贏球，「他可能投得很漂亮，全部出局數都是三振，但被安打都是全壘打丟分，這樣也沒用。」林岳平說：「今天如果他沒辦法贏，我們再來思考。」

統一陣中表現較穩的洋投梅賽斯被韓國職棒英雄隊買斷合約，在二軍待命的衛蘭德選擇引退，目前僅剩蒙德茲、飛力獅、布雷克3人，林岳平表示，新洋投目前有人選，針對目標已經身份照會，但最終結果還沒辦法掌握，「獨盟、墨西哥聯盟我們都有物色，據我所知是沒有亞洲經驗的選手」