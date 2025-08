小熊補強左投羅傑斯　震撼指定讓渡2屆全明星普萊斯利

▲普萊斯利遭指定讓渡。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

芝加哥小熊在交易大限後隨即做出陣容調整,為了替剛從匹茲堡海盜換來的左投羅傑斯(Taylor Rogers)騰出40人名單空間,球隊震撼決定將老將普萊斯利(Ryan Pressly)指定讓渡(DFA)。

現年35歲的普萊斯利是2屆全明星中繼,過去是太空人牛棚的重要一環,今年1月自休士頓轉戰芝加哥,卻未能投出過往水準,整季44場出賽,投了41又1/3局,防禦率4.35、2勝3敗、5次救援成功,三振率僅15.4%,創2014年以來新低,而保送率9.3%則是2015年後最差,明星賽後狀態更明顯下滑,數據與預期表現落差甚大。

由於普萊斯利在大聯盟已累積超過11年資歷,無法被直接下放至小聯盟,在合約尚餘約450萬美元情況下,外界普遍預期這次DFA將以釋出告終。

Cubs reportedly acquire LHP Taylor Rogers from the Pirates, per MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/1RSeIQsE5h