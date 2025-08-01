小熊補強左投羅傑斯　震撼指定讓渡2屆全明星普萊斯利

▲普萊斯利遭指定讓渡。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

芝加哥小熊在交易大限後隨即做出陣容調整，為了替剛從匹茲堡海盜換來的左投羅傑斯（Taylor Rogers）騰出40人名單空間，球隊震撼決定將老將普萊斯利（Ryan Pressly）指定讓渡（DFA）。

現年35歲的普萊斯利是2屆全明星中繼，過去是太空人牛棚的重要一環，今年1月自休士頓轉戰芝加哥，卻未能投出過往水準，整季44場出賽，投了41又1/3局，防禦率4.35、2勝3敗、5次救援成功，三振率僅15.4%，創2014年以來新低，而保送率9.3%則是2015年後最差，明星賽後狀態更明顯下滑，數據與預期表現落差甚大。

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由於普萊斯利在大聯盟已累積超過11年資歷，無法被直接下放至小聯盟，在合約尚餘約450萬美元情況下，外界普遍預期這次DFA將以釋出告終。

Cubs reportedly acquire LHP Taylor Rogers from the Pirates, per MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/1RSeIQsE5h — MLB (@MLB) July 31, 2025

該交易中，小熊以小聯盟外野手布雷索（Ivan Brethowr），向海盜換得羅傑斯與部分現金補貼，羅傑斯的到來將補足小熊左投戰力，至此，小熊40人名單重新填滿，準備邁入球季最後衝刺。

此外，小熊也在同日進行另項名單異動，將因傷缺陣的捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）放入60天傷兵名單，以替剛從雙城交易來的萬能工具人卡斯楚（Willi Castro）開出名額。