唐西奇曬精壯「復仇身材」　回擊獨行俠：他們應該看到了

▲湖人金童唐西奇與洋基強打賈吉同框。(圖/翻攝自X/@Yankees)

記者游郁香/綜合報導

今夏變得超精壯的湖人「金童」唐西奇(Luka Doncic),近日現身洋基球場與「法官」賈吉(Aaron Judge)同框合照,引起熱議。他不僅登上《Men’s Health》封面,更在訪問中語帶玄機回擊老東家獨行俠,達拉斯高層曾質疑他能否恢復體態,他笑說,「他們應該看到了,我不需要擔心這件事。」

A link up with @TheJudge44 for Luka’s first time at Yankee Stadium ???? @luka7doncic | @Lakers | @Yankees pic.twitter.com/x1q8LFgfcq

唐西奇身高6呎6吋(約198公分)、體重230磅(約104公斤),經過夏天訓練與飲食調整後線條明顯,與2月1日被獨行俠交易至湖人後初登場時判若兩人。他在節目中被建議寄一本雜誌給獨行俠證明成果,他則以一句「他們應該早就看到了」巧妙回應。

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI