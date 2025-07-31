唐西奇曬精壯「復仇身材」　回擊獨行俠：他們應該看到了

▲湖人金童唐西奇與洋基強打賈吉同框。（圖／翻攝自X／@Yankees）

記者游郁香／綜合報導

今夏變得超精壯的湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic），近日現身洋基球場與「法官」賈吉（Aaron Judge）同框合照，引起熱議。他不僅登上《Men’s Health》封面，更在訪問中語帶玄機回擊老東家獨行俠，達拉斯高層曾質疑他能否恢復體態，他笑說，「他們應該看到了，我不需要擔心這件事。」

唐西奇身高6呎6吋（約198公分）、體重230磅（約104公斤），經過夏天訓練與飲食調整後線條明顯，與2月1日被獨行俠交易至湖人後初登場時判若兩人。他在節目中被建議寄一本雜誌給獨行俠證明成果，他則以一句「他們應該早就看到了」巧妙回應。

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI — Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 28, 2025

根據《Men’s Health》報導，唐西奇夏天在克羅埃西亞自宅每天進行兩次的90分鐘訓練，搭配無麩質、低糖、高蛋白與間歇性斷食飲食法。若湖人對唐西奇的體能狀況還有疑慮，現在恐怕也能安心，畢竟即便身形尚未調整，他上季仍能繳出場均28.2分、8.2籃板、7.7助攻。

Luka Doncic linked up with fellow @Jumpman23 athletes Aaron Judge and Jazz Chisholm at Yankee Stadium today ????⚾️ pic.twitter.com/6YzVKOHmGE — Sole Retriever (@SoleRetriever) July 28, 2025

唐西奇此行為夏季巡迴首站，接下來將造訪芝加哥與洛杉磯。當地時間7月31日，他將具備與湖人續約的資格，包含4年2.24億美元與3年1.61億美元的選項，若屆時選擇跳脫合約，將有資格在2028年追求頂薪。

此外，唐西奇還收到賈吉贈送的比賽用球棒與Air Jordan 1 Low釘鞋。他幽默回應是否會使用，「有啊，在Wii上打很多，Wii上的我超強，現實中？應該不行啦。」