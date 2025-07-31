詹皇「密會」約基奇經紀人原因曝　籌組新聯盟計畫內容流出

REPORT: LeBron James, Maverick Carter and Nikola Jokic’s agent, Misko Raznatovic, met in Saint-Tropez last week to discuss a new international basketball league being formed.



• 6 men’s and 6 women’s teams

• Touring format (like LIV Golf/F1)

• Full-time responsibility — NBA… pic.twitter.com/vydRtosz1k — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 31, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）近日與3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）經紀人拉茲納託維奇（Misko Raznatovic）、商業夥伴卡特（Maverick Carter）現身法國聖特羅佩同艘遊艇，引爆各界關注。外界一度揣測詹皇意圖加盟金塊，但據《Front Office Sports》揭露，三人密會另有「大計」。

拉茲納託維奇親自在IG曬出合照寫道，「2025年的夏天，是為2026年秋天擬定大計的完美時機！」引發熱議。直到周三，媒體才證實詹姆斯與卡特正與這位資深經紀人洽談籌組一個全新國際籃球聯盟。

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▲詹姆斯近日與約基奇經紀人同框密會。（圖／達志影像／美聯社）

根據《Front Office Sports》與《Eurohoops.net》報導，該計畫將成立6支男子與6支女子球隊，分佈於8座城市，並採巡迴賽制，類似F1與LIV高球賽。球員需全職投入，不能同時效力NBA；所有球員將擁有股權，並獲得全球資金支援。

值得注意的是，現行NBA規定禁止現役球員持有球隊股份。此舉恐與NBA未來的歐洲聯盟計畫產生競合，因NBA總裁席爾佛（Adam Silver）曾於3月公開表示正考慮設立歐洲分聯。