大谷翔平因「腳部痙攣」退場休息　仍以打者身分續戰但陷低潮

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平於台灣時間31日對戰辛辛那提紅人的比賽中，以「第二棒、投手兼指定打擊」身份先發出場。然而他在第4局因控球突失準頭、連投6壞球並出現2次暴投後，由羅伯斯（Dave Roberts）攜隊醫上場關切，最終以「腳部痙攣」為由緊急退場，雖未繼續投球，但大谷隨後仍以打者身分參與比賽。

Shohei Ohtani left today's start with the athletic trainer after throwing six straight balls in the 4th inning pic.twitter.com/OCH2wnJpcE [廣告]請繼續往下閱讀... July 31, 2025

這是大谷自二刀流復出後的第7次登板，首局面對前道奇隊友拉克斯（Gavin Lux）即被敲出左外野二壘安打，隨後克魯茲（Elly De La Cruz）擊出適時安打，紅人1比0先馳得點。

比賽進入第4局後，大谷投球突然出現明顯失控，先是遭馬爾特（Noelvi Marte）擊出強襲內野安打，隨後接連2球暴投將跑者推上三壘，接著再保送史蒂文森（Tyler Stephenson），面對史蒂爾（Spencer Steer）也連投2顆壞球；此時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）立即與隊醫、翻譯上場，並宣布將大谷退場。

Shohei Ohtani has left his start in the middle of an at-bat after throwing six consecutive balls, two of which were yanked fastballs that were wild pitches. pic.twitter.com/2sR6Tt3W0Y — Jeff Passan (@JeffPassan) July 31, 2025

根據球團稍後說明，退場原因為「腳部痙攣」（俗稱抽筋）。

即便以投手身分退場，大谷仍於第6局、第8局上場打擊，然而他在第3、4打席皆無建樹，分別吞下三振與飛球出局，連續11打席無安打、全場4打數無安打，持續陷入打擊低迷。