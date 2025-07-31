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庫明加認為「勇士限制他的成長」　談判卡關強勢表態相信自己

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加在IG限時動態寫下「我會毫不猶豫地相信自己」，表達對談判僵局的立場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灣區前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）與勇士的續約談判持續卡關，他在社群平台寫下「我會毫不猶豫地選擇相信自己」，明確傳遞拒絕低頭的立場。據《ESPN》報導，庫明加已拒絕勇士開出的2年4500萬美元合約，主因是不願將過多的主控權，交給一支他認為「限制自己成長」的球隊。

庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）曾提出3年8200萬美元報價，平均年薪約2700萬美元，旨在讓勇士保有薪資彈性並避開第2層豪華稅。但勇士堅持第2年為球隊選項，且要求庫明加放棄「交易否決權」，導致談判破局。

「這場僵局的核心是『控制權』，」《ESPN》指出，「庫明加認為若接受勇士提出的兩年合約（包含球隊選項）並放棄交易否決權，等於讓渡太多主控權給一支他認為過去4季並未真正栽培他的球隊。」

現年22歲的庫明加2021年以首輪第7順位加入勇士，但在主帥柯爾（Steve Kerr）體系中角色不定。上季交易截止日前，灣區補進巴特勒（Jimmy Butler），更讓他在柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等主力身邊難以融入，例行賽與季後賽末段多次未獲出賽機會。

▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士開出2年4500萬報價，要求球隊選項與放棄交易否決權，引發庫明加不滿。（圖／達志影像／美聯社）

不過當柯瑞受傷、球隊命懸一線時，庫明加在西區準決賽對灰狼期間挺身而出，場均砍下20.8分，命中率54.3%、三分42.1%，證明自身價值。

庫明加團隊7月積極洽談先簽後換方案，目前國王與太陽報價最具誠意，雙方開出最高達4年近9000萬美元的長約，並包含球員選項。勇士則持續利用他「受限自由球員」的身份握有主控權，認為他將會接受報價留隊開季，或以790萬美元的合格報價續留1年。

但從庫明加的社群發言與態度來看，似乎已將短約選項劃掉，並正朝爭取長約與更多角色自主的方向前進。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan Kuminga

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