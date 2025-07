庫明加認為「勇士限制他的成長」　談判卡關強勢表態相信自己

▲庫明加在IG限時動態寫下「我會毫不猶豫地相信自己」,表達對談判僵局的立場。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

灣區前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)與勇士的續約談判持續卡關,他在社群平台寫下「我會毫不猶豫地選擇相信自己」,明確傳遞拒絕低頭的立場。據《ESPN》報導,庫明加已拒絕勇士開出的2年4500萬美元合約,主因是不願將過多的主控權,交給一支他認為「限制自己成長」的球隊。

"I'll bet on myself all day."



Warriors forward Jonathan Kuminga's latest IG story amidst ongoing contract negotiations ???? pic.twitter.com/9kzdxTjkxo