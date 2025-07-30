「涉賭疑雲」恐斷送NBA生涯　美媒：調查結束前各隊不會簽畢斯利

▲畢斯利涉賭遭聯邦調查，續約談判火速喊卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近幾季憑藉出色外線能力，逐漸贏得「瘋狂射手」美名，但這個休賽季取得自由球員身份的畢斯利（Malik Beasley），卻因為2023-24賽季期間，涉嫌參與NBA相關比賽的賭博投注，因此遭到相關單位調查，根據美國媒體《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，在調查有定論前，不會有球隊考慮在自由市場簽下畢斯利。

上賽季隸屬底特律活塞，現年28歲的畢斯利，在2024-25賽季例行賽82場全勤，平均能繳出16.3分、2.7籃板、1.7助攻，整體三分球命中率高達41.6%，可說是上個賽季聯盟最具外線威脅性的射手之一，也被視為今夏自由市場的可能「大魚」。

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不料畢斯利卻因為涉嫌在2023-24賽季參與NBA賽事的賭博，因此受到相關單位調查，至今在自由市場依舊乏人問津。

根據美國媒體報導，在此次調查事件產生定論前，可能不會有球隊願意在自由市場冒險簽下畢斯利。目前預估畢斯利在相關調查結束前，都不會收到合約報價，但在下個賽季開打後，若畢斯利證明清白，將很可能成為各隊追逐爭取對象。