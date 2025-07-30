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最強大鎖「假日哥」掛保證　哈勒戴：楊瀚森表現像個超級巨星

▲▼拓荒者楊瀚森。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者新秀「中國約基奇」楊瀚森，表現獲得前輩哈勒戴給予肯定。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前透過交易轉戰波特蘭拓荒者，NBA當今聯盟頂級防守大鎖「假日哥」哈勒戴（Jrue Holiday）30日接受訪問時，特別談到了日前在夏季聯賽表現大殺四方的拓荒者新秀，首輪第16順位來自中國的長人楊瀚森，哈勒戴給予好評地說，「楊瀚森表現就像個超級球星，他打得非常出色，先前在拉斯維加斯引發媒體關注，這完全是他應得的。」

在今夏新人選秀會上，楊瀚森以首輪第16順位被拓荒者選中，由於和選前預測首輪尾段到第2輪前段的順位落差太多，「跳選」的拓荒者還引發外界不少質疑與嘲諷。

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不過楊瀚森在夏季聯賽連續4戰表現亮眼，場均可繳出10.8分、5籃板、3.8助攻、2.3阻攻，除了原本就頗受好評的傳球視野及能力外，包括三分外線投射、火鍋護框能力，都讓外界為之驚豔。」

新賽季將加入年輕的拓荒者，扮演後場鎮隊核心的哈勒戴就表示，「楊瀚森表現就像個超級球星，一直在做正確的事，雖然沒人能預料他會打得這麼好，但他確實表現亮眼，我也感到很興奮。」

楊瀚森日前夏季聯賽提前「關機」，隨後也確定將不會隨中國男籃出征此次亞洲盃賽事，將全力備戰自己的NBA新秀賽季，希望能在拓荒者站穩腳步。

關鍵字： NBA楊瀚森哈勒戴假日哥拓荒者Jrue Holiday

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