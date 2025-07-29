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U12／中華隊再見觸身球逆轉勝　墨西哥小將罕見遭韓籍主審驅逐

▲▼U12世界盃，再見觸身球保送。（圖／截自getwin_sport頻道）

▲▼U12世界盃，再見觸身球保送。（圖／截自getwin_sport頻道）

▲▼U12世界盃，再見觸身球保送。（圖／截自getwin_sport頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

U12世界盃中華隊預賽最後一戰迎戰墨西哥，雙方激戰至6局下才分出勝負。墨西哥守備「送禮」出現失誤，投手又連續投出3次保送，中華隊最終以6比5逆轉勝出。

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前兩局中華隊投手與守備同樣陷入亂流，一度以0比5落後。不過小將們在2局下展開反攻，李秉容選到保送，謝承濬與吳尚澄接連敲出安打，林書延再選保送、帶回1分。雖然接下來連兩棒遭到三振，但李權恩選到保送，跑者靠暴投得分，陳啟聖再敲出帶有2打點的二壘安打，古夢杰與李秉容連續獲得保送，追加1分，中華隊單局灌進5分扳平比數。

比賽進行至第4局後因雨暫停，重啟後雙方投手壓制力十足，形成投手戰。6局上，墨西哥出現罕見插曲：2出局、壘上無人時，開路先鋒菲利克斯遭三振後轉頭向休息區抱怨，下一棒埃斯卡萊拉則在場邊用誇張動作與言語向主審抗議，韓國籍主審隨即將他驅逐出場。

6局下兩出局後，中華隊再度吹起反攻號角，鍾定栩靠守備失誤上壘，胡誠恩獲得故意保送，李權恩被觸身球保送形成滿壘，接著陳啟聖也被觸身球擊中，帶有再見打點，終場中華隊以6比5氣走墨西哥。

中華隊此役由李權恩先發，僅投1.1局失5分；鍾定栩後援4.2局無失分奪勝。賽前中華隊已確認與墨西哥、日本攜手晉級，本場勝利讓中華隊以預賽1勝1敗成績晉級超級循環賽，接下來將對上B組的韓國、美國與多明尼加。

關鍵字： 中華隊U12世界盃逆轉勝墨西哥棒球

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