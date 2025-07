勇士阿庫尼亞炸裂468英尺怪物轟　超遠全壘打率勝過大谷、賈吉

▲阿庫尼亞炸裂468英尺全壘打。(圖/達志影像/美聯社,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士巨砲阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)再度展現驚人的長打火力,今(29)日作客堪薩斯市一役轟出1發468英尺的超遠全壘打,幫助球隊以10比7擊敗皇家,也讓他穩坐大聯盟「超遠全壘打之王」寶座。

468 FEET!



Ronald Acuña Jr. hits one WAY out! pic.twitter.com/nhscbIZT5b