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勇士阿庫尼亞炸裂468英尺怪物轟　超遠全壘打率勝過大谷、賈吉

▲▼勇士阿庫尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿庫尼亞炸裂468英尺全壘打。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士巨砲阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）再度展現驚人的長打火力，今（29）日作客堪薩斯市一役轟出1發468英尺的超遠全壘打，幫助球隊以10比7擊敗皇家，也讓他穩坐大聯盟「超遠全壘打之王」寶座。

這發全壘打是阿庫尼亞自2018年升上大聯盟以來第26支飛行距離超過450英尺的全壘打，領先大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）各4支，在這項「怪物轟」榜單獨居第1。

「能夠擊出這麼遠的全壘打當然開心，但老實說，我也不知道自己是怎麼做到的。」阿庫尼亞笑言。他本季自5月底才傷癒復出，至今已打出3支450英尺以上的全壘打，與響尾蛇強打蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）並列全聯盟最多。

今日的468英尺怪物轟發生在第3局，他將皇家投手希爾（Rich Hill）的88.6英里速球掃上左中外野水池頂端，球場瞬間沸騰，隊友斯特德（Spencer Strider）盛讚他是「我見過最有天賦的球員之一。」

儘管勇士目前戰績不理想，45勝60敗位居國聯墊底，但阿庫尼亞在攻、守、跑壘都有精彩貢獻，本月他曾在對洋基一戰以傳球驚豔全場，也曾靠1支安打從一壘直奔本壘得分，全面展現MVP等級身手。

▲▼勇士阿庫尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

數據也佐證阿庫尼亞的長打統治力，自2018年以來，他有14.5%的全壘打飛行距離超過450英尺，遠勝大谷的8.3%與賈吉的7.4%。

總教練史尼克（Brian Snitker）直言，「他打擊練習時把球轟到右外野，就像1位拉打型左打者一樣，這是天生的才能，並不是每個人都擁有。」

關鍵字： MLB亞特蘭大勇士阿庫尼亞

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