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交易大熱門蘇亞雷斯「壓力不小」　右手挨砸檢查結果出爐

▲▼響尾蛇蘇亞雷斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇亞雷斯遭觸身球擊中右手食指。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在交易截止日前夕，正被多隊關注的響尾蛇三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）今（29）日於底特律出戰老虎隊時，遭觸身球擊中右手食指退場，雖X光檢查結果為陰性，無明顯骨折，但仍須進一步檢查確認傷勢。

此役第9局，蘇亞雷斯面對老虎後援投手維斯特（Will Vest）時，遭時速95.6英里的伸卡球直接打中手指，當場表情痛苦，經防護員簡單評估後隨即退場。蘇亞雷斯表示，「我一度以為骨頭斷了，幸好沒有，感謝主，雖然很痛，但我會盡快回到場上。」

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響尾蛇最終以1比5不敵老虎，球隊上下擔心這起意外是否會對交易市場造成影響。蘇亞雷斯本季至今已有15次被觸身球紀錄，其中多次擊中右手。他目前累積36轟、87分打點，被視為本屆交易大限前最具價值的打者之一，包括老虎等多隊皆傳出有意爭取。

響尾蛇總教練羅布洛（Torey Lovullo）強調沒有認為這次是蓄意行為，「我們不希望這樣的球員因意外而無法上場，他是本季極佳的故事之一。」

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）也表示關心，「那聲音聽起來很難受，我真心希望蘇亞雷斯沒事，他位深受各隊尊敬與喜愛的球員。」

▲▼響尾蛇蘇亞雷斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇亞雷斯是交易市場頭號熱門。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，隨著響尾蛇態度轉向賣方，蘇亞雷斯交易傳聞四起，也令他壓力不小，他坦言，「我盡量不去想這些，也一直祈禱讓自己保持平靜，專注打好比賽。」但他也無奈表示，連家人都頻頻問他要去哪支球隊，「我自己都不知道，也不確定會不會走。」

 
關鍵字： MLB亞利桑那響尾蛇蘇亞雷斯

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