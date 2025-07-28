IBA少棒曾東宇4局完封　中華抗韓成功奪第五

▲曾東宇4局完封進步多。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊赴日本東京江戶川參加WBF（I.B.A-BOYS）世界少年棒球錦標賽，今（28）日在五、六名排名戰對上韓國，靠著先發投手曾東宇4局無失分的完美表現，加上賴冠祥、安震凱連兩發場內全壘打，中華隊以4比0擊退韓國，收下本屆賽事第五名佳績。

中華隊昨日於8強賽惜敗，轉戰挑戰賽程爭取佳績，今日交手韓國，一開局便獲得對手兩次保送大禮，1出局後，廖臣蔚擊出安打，幫助球隊先馳得點攻下2分。第4局上，賴冠祥與安震凱分別敲出場內全壘打，一舉將比數拉開至4比0。

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先發投手曾東宇繳出壓制性表現，完投4局僅被敲出2支安打，送出3次三振，無任何保送。總教練顏盟展表示：「他是這次比賽首度登板，控球和球速都很不錯，以前只能投2局，這次集訓後進步非常明顯，是大器晚成型的投手。」

顏盟展指出，昨晚便提醒選手們要以最好的態度迎接最後一戰，保持專注、放開來打，今日表現也沒有讓人失望。他也特別安排小五選手張煜宸、楊宸杰先發磨練，雖然兩人尚未擊出安打，但擊球內容不差，展現未來潛力。

本屆中華隊以高雄市中正國小為核心組成，顏盟展坦言，「成績與原先設定的冠軍目標有落差，但球員仍展現拚勁與成長，下次再拚。」隊中表現亮眼的廖臣蔚攻守俱佳，隊長兼捕手賴冠祥則穩定領軍，雙雙是此次的關鍵人物。