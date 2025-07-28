大巨蛋進攻次元壁！味全龍《hololive night》聯名8月底熱力開打

▲味全龍hololive night主題日。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

跨界應援，次元破壁！日本超人氣 VTuber 經紀公司 hololive production 宣布將首度與台灣職棒球隊味全龍聯手合作，推出三天主題賽事《hololive night》，將於 8 月 29 日至 31 日在臺北大巨蛋盛大登場！

這場結合實體棒球賽與虛擬偶像的夏日慶典，邀請 hololive English 四位高人氣成員「Fuwawa Abyssgard」、「Mococo Abyssgard」、「Gigi Murin」與「Raora Panthera」擔任應援大使，將透過錄製廣播、專屬加油影片與合唱主題曲《Goal For One》、《沒有Dragons就不能活》等內容，與球迷一同聲援龍將，點燃夏日熱情。

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為了打造跨次元沉浸式體驗，活動期間不僅可聽見V成員獻聲，現場更結合啦啦隊應援舞蹈演出，讓虛擬與現實激盪火花。同時，味全龍也攜手插畫家盧恩推出四位成員的全新主題立繪與Q版圖素，並同步推出多款活動限定周邊，包括聯名球衣、T-shirt、壓克力立牌、應援毛巾、抱枕與一卡通等，誠意滿滿，粉絲荷包勢必失守。

此外，活動每日還有限定贈品：8月29日為精美插畫明信片、8月30日為透明收藏書籤、8月31日為雷射紀念票卡，三款限量周邊，數量有限、送完為止！

最讓鐵粉期待的莫過於「鐵粉限定套組」，內含應援法被、證件套、貼紙加油棒與應援毛巾，全套限量預購，將於味全龍官方粉絲團開放登記。

本次參與的四位 hololive 成員，來自「Advent」與「Justice」兩大組別，個性與魅力鮮明，將陪伴粉絲在球場中迎接難忘夏日。無論是VTuber支持者、死忠龍迷，還是想感受跨次元娛樂魅力的觀眾，《hololive night》都是今夏不容錯過的夢幻盛典。

▲▼味全龍hololive night主題日。（圖／味全龍提供）