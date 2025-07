名人堂典禮登場！鈴木一朗成亞洲首位入選　調侃沒投給他的記者

▲2025名人堂典禮登場!鈴木一朗成亞洲首位入選、沙胖華格納齊聚星光。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

2025美國國家棒球名人堂入選典禮於紐約州庫柏鎮隆重登場,本屆入選者陣容堅強,包括亞洲傳奇鈴木一朗、洋基強投沙巴西亞(CC Sabathia)、傳奇終結者華格納(Billy Wagner),以及已故球星派克(Dave Parker)與艾倫(Dick Allen),共同譜寫名人堂的新篇章。

Ichiro Suzuki becomes the first Japanese-born player to be inducted into the National Baseball Hall of Fame pic.twitter.com/nFzti6jsyg [廣告]請繼續往下閱讀... July 27, 2025

作為首位入選名人堂的亞洲球員,鈴木一朗的致詞堪稱全場焦點,他罕見以全英文演講致詞,展現其語言能力與幽默感,他一開始便笑稱:「那位沒投我一票的記者,你來我家吃飯的邀請已經過期了。」

接著鈴木回憶起自己2001年登上大聯盟的起點,成為第一位日籍野手,當年即橫掃美聯新人王與MVP,他動情提到太太弓子是他背後最堅強的後盾:「當時很多人對我說別讓日本蒙羞,但我太太從未讓我感受到任何懷疑,她始終正向鼓勵我,她是我生涯中最穩定的隊友。」

A legendary career forever immortalized.



Congratulations on your induction, Ichiro pic.twitter.com/uwKAqBsVYq — New York Yankees (@Yankees) July 27, 2025

隨後他也勉勵年輕球員:「只要你持續做好小事,就沒有達不到的目標,我來美國時,很多人說我太瘦小無法對抗大聯盟投手,但我相信只要準備到位,就能克服一切懷疑,包括我自己心中的懷疑。」

前洋基強投沙巴西亞同樣以首年票選就榮登名人堂,他的演說圍繞家人與成長歷程,特別感謝母親瑪姬(Margie)與妻子安柏(Amber)對他的影響。

「我能走出加州瓦列霍,是因為生命中的女性們在我迷失時幫我找回方向,」沙巴西亞表示,隨後他回憶母親曾穿捕手裝備在後院幫他練球,並教會他面對困境的勇氣:「只要還站著、還活著,我們就能走過風暴。」

作為「黑王牌」成員之一(15位非裔投手單季勝場超過20場),他的251勝與3093次三振,在當今先發角色不斷縮水的時代更顯珍貴,此外他也是1989年以後,最多投球局數的球員,史上僅有3位左投能達到250勝與3000K。

沙巴西亞最後也呼籲棒球界繼續推動黑人選手的成長與曝光:「我不想成為最後一位站上這裡的黑王牌投手,我希望還有更多年輕黑人孩子可以站在這個舞台。」

沙巴西亞以洋基球帽進入名人堂,他在該隊累積134勝,並於2009年奪下世界大賽冠軍。

Carsten Charles Sabathia: Hall of Famer https://t.co/1ZAg1jIWdP pic.twitter.com/1FyWmKBUBN — New York Yankees (@Yankees) July 27, 2025

華格納以第10次票選壓線進入名人堂,卻是當天致詞的第一人,他以一如往常的風格開場:「深呼吸,想像我面對3、4、5棒打者後,準備把6、7、8棒三振帶走。」

華格納童年時右手骨折後,自學改用左手投球,最終以5呎10吋的身材成為名列前茅的左投終結者,他感性致詞道:「我不是最大隻的,不是天生左投,也不是被看好的人。但我靠著堅持與毅力走到今天。」

華格納生涯對戰打擊率僅0.187,三振率33.2%,是至少投900局投手中的最佳紀錄,他在太空人、費城人、大都會、紅襪與勇士隊效力16年,入選7次明星賽,累積422次救援成功與1196次三振;他在太空人隊的225次救援至今仍為隊史紀錄,如今也以太空人帽進入名人堂。

演講最後,他也感謝父母教導他「不被環境定義」,也向太太莎拉表達感激:「謝謝妳的堅強、優雅與愛。」

Billy Wagner thanks his Hall of Fame @Astros teammates Craig Biggio and Jeff Bagwell pic.twitter.com/w8QVSNphdD — MLB (@MLB) July 27, 2025

已故的派克在典禮前29天因帕金森氏症過世,由長相酷似他的兒子派克二世代為致詞,派克生前已寫好部分演說內容,甚至還寫了一首幽默詩,其中一段為:「我進名人堂了,誰也拿不走,銅像得做帥點,因為我有張俊臉。」

派克是1979年奪冠「We Are Family」海盜隊的靈魂人物,他的名人堂帽子也刻上了匹茲堡海盜標誌;「派克是一名海盜,傳奇事蹟也源於此,他一直將匹茲堡放在心上。」

他的詩最後寫給他太太凱莉,她是與他攜手超過35年的伴侶:「當落葉變褐時,她用盡一切讓我留下。」

派克對抗帕金森氏症的意志則透過「Dave Parker 39基金會」延續著:「我們還沒結束,但總有一天會成功。」

最後詩的結語部分,帕克這樣寫道:「我的親人、朋友,我愛你們,感謝你們從未放棄我,我早說過,庫柏鎮將是我最後的旅程。」

Dave Parker II reads a poem that his late father wrote for his @BaseballHall induction! pic.twitter.com/xsE3BlYsvM — MLB (@MLB) July 27, 2025

在投手盛行的年代中仍能大放異彩,艾倫在2020年辭世,享年78歲,他直到過世後才由小委員會表決入選名人堂。

他的遺孀Willa代表致詞,強調他的傳奇不僅在351轟與1119分打點數字:「那是一種原則、熱情與堅持的體現。」

她講了一個1971年的故事:一名16歲小球迷在道奇球場向艾倫索簽名,艾倫卻說:「我更想和你握手,」兩人當場站著聊了2小時,從此成了朋友,如今那位被他稱為「小弟」的球迷已是70歲的長者,也出席了典禮。

Willa也說艾倫總會先去跟場內的廚師、工作人員、清潔工打招呼才進球場。

Dick Allen's widow Willa speaks on behalf of her late husband as he is inducted into the @BaseballHall pic.twitter.com/pz7nTWS91c — MLB (@MLB) July 27, 2025

雖然他1972年在白襪奪下MVP,但他的名人堂帽子選擇了費城費城人隊,1964年他在此獲得新人王,儘管費城人原本只為名人堂成員退休球衣號碼,但他們在2020年特別為艾倫退休他的15號:「那一天對他與我們全家意義重大,他能生前看到這個榮耀,是我們永遠不會忘記的回憶。」

最後,Willa說:「謝謝你們相信他,也謝謝你們終於讓他回到家。」