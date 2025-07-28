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名人堂典禮登場！鈴木一朗成亞洲首位入選　調侃沒投給他的記者

▲2025名人堂典禮登場！鈴木一朗成亞洲首位入選、沙胖華格納齊聚星光。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025名人堂典禮登場！鈴木一朗成亞洲首位入選、沙胖華格納齊聚星光。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025美國國家棒球名人堂入選典禮於紐約州庫柏鎮隆重登場，本屆入選者陣容堅強，包括亞洲傳奇鈴木一朗、洋基強投沙巴西亞（CC Sabathia）、傳奇終結者華格納（Billy Wagner），以及已故球星派克（Dave Parker）與艾倫（Dick Allen），共同譜寫名人堂的新篇章。

作為首位入選名人堂的亞洲球員，鈴木一朗的致詞堪稱全場焦點，他罕見以全英文演講致詞，展現其語言能力與幽默感，他一開始便笑稱：「那位沒投我一票的記者，你來我家吃飯的邀請已經過期了。」

接著鈴木回憶起自己2001年登上大聯盟的起點，成為第一位日籍野手，當年即橫掃美聯新人王與MVP，他動情提到太太弓子是他背後最堅強的後盾：「當時很多人對我說別讓日本蒙羞，但我太太從未讓我感受到任何懷疑，她始終正向鼓勵我，她是我生涯中最穩定的隊友。」

隨後他也勉勵年輕球員：「只要你持續做好小事，就沒有達不到的目標，我來美國時，很多人說我太瘦小無法對抗大聯盟投手，但我相信只要準備到位，就能克服一切懷疑，包括我自己心中的懷疑。」

前洋基強投沙巴西亞同樣以首年票選就榮登名人堂，他的演說圍繞家人與成長歷程，特別感謝母親瑪姬（Margie）與妻子安柏（Amber）對他的影響。

「我能走出加州瓦列霍，是因為生命中的女性們在我迷失時幫我找回方向，」沙巴西亞表示，隨後他回憶母親曾穿捕手裝備在後院幫他練球，並教會他面對困境的勇氣：「只要還站著、還活著，我們就能走過風暴。」

作為「黑王牌」成員之一（15位非裔投手單季勝場超過20場），他的251勝與3093次三振，在當今先發角色不斷縮水的時代更顯珍貴，此外他也是1989年以後，最多投球局數的球員，史上僅有3位左投能達到250勝與3000K。

沙巴西亞最後也呼籲棒球界繼續推動黑人選手的成長與曝光：「我不想成為最後一位站上這裡的黑王牌投手，我希望還有更多年輕黑人孩子可以站在這個舞台。」

沙巴西亞以洋基球帽進入名人堂，他在該隊累積134勝，並於2009年奪下世界大賽冠軍。

華格納以第10次票選壓線進入名人堂，卻是當天致詞的第一人，他以一如往常的風格開場：「深呼吸，想像我面對3、4、5棒打者後，準備把6、7、8棒三振帶走。」

華格納童年時右手骨折後，自學改用左手投球，最終以5呎10吋的身材成為名列前茅的左投終結者，他感性致詞道：「我不是最大隻的，不是天生左投，也不是被看好的人。但我靠著堅持與毅力走到今天。」

華格納生涯對戰打擊率僅0.187，三振率33.2%，是至少投900局投手中的最佳紀錄，他在太空人、費城人、大都會、紅襪與勇士隊效力16年，入選7次明星賽，累積422次救援成功與1196次三振；他在太空人隊的225次救援至今仍為隊史紀錄，如今也以太空人帽進入名人堂。

演講最後，他也感謝父母教導他「不被環境定義」，也向太太莎拉表達感激：「謝謝妳的堅強、優雅與愛。」

已故的派克在典禮前29天因帕金森氏症過世，由長相酷似他的兒子派克二世代為致詞，派克生前已寫好部分演說內容，甚至還寫了一首幽默詩，其中一段為：「我進名人堂了，誰也拿不走，銅像得做帥點，因為我有張俊臉。」

派克是1979年奪冠「We Are Family」海盜隊的靈魂人物，他的名人堂帽子也刻上了匹茲堡海盜標誌；「派克是一名海盜，傳奇事蹟也源於此，他一直將匹茲堡放在心上。」

他的詩最後寫給他太太凱莉，她是與他攜手超過35年的伴侶：「當落葉變褐時，她用盡一切讓我留下。」

派克對抗帕金森氏症的意志則透過「Dave Parker 39基金會」延續著：「我們還沒結束，但總有一天會成功。」

最後詩的結語部分，帕克這樣寫道：「我的親人、朋友，我愛你們，感謝你們從未放棄我，我早說過，庫柏鎮將是我最後的旅程。」

在投手盛行的年代中仍能大放異彩，艾倫在2020年辭世，享年78歲，他直到過世後才由小委員會表決入選名人堂。

他的遺孀Willa代表致詞，強調他的傳奇不僅在351轟與1119分打點數字：「那是一種原則、熱情與堅持的體現。」

她講了一個1971年的故事：一名16歲小球迷在道奇球場向艾倫索簽名，艾倫卻說：「我更想和你握手，」兩人當場站著聊了2小時，從此成了朋友，如今那位被他稱為「小弟」的球迷已是70歲的長者，也出席了典禮。

Willa也說艾倫總會先去跟場內的廚師、工作人員、清潔工打招呼才進球場。

雖然他1972年在白襪奪下MVP，但他的名人堂帽子選擇了費城費城人隊，1964年他在此獲得新人王，儘管費城人原本只為名人堂成員退休球衣號碼，但他們在2020年特別為艾倫退休他的15號：「那一天對他與我們全家意義重大，他能生前看到這個榮耀，是我們永遠不會忘記的回憶。」

最後，Willa說：「謝謝你們相信他，也謝謝你們終於讓他回到家。」

關鍵字： MLB名人堂庫柏鎮鈴木一郎沙巴西亞

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