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混血新星陳瑞安世大運平衡木摘銀！囊括兩面獎牌再創台灣歷史

▲▼台瑞混血體操新星陳瑞安在世大運平衡木決賽摘銀，單屆拿下2面獎牌創下隊史紀錄。（圖／大專體總提供）

▲台瑞混血體操新星陳瑞安在世大運平衡木決賽摘銀，單屆拿下2面獎牌創下隊史紀錄。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

台瑞混血體操新星陳瑞安（Tonya Helene Paulsson）繼昨（26）日在個人全能摘銅，成為台灣史上首位在世大運女子競技體操奪牌的選手後，今日又以近乎完美的表現，在平衡木決賽繳出13.266分拿下銀牌，締造單屆囊括2面獎牌的歷史紀錄。

陳瑞安父親為瑞典人，母親則來自台灣，今年初透過國北教大教練鄭焜杰協助，正式轉籍加入中華隊。她6月首度在亞錦賽披上我國戰袍，初次登上世大運舞台即表現亮眼。她昨日在個人全能決賽取得52.065分的高分，摘下一面銅牌，也是台灣女子競技體操史上首面世大運獎牌 。

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▲▼台瑞混血體操新星陳瑞安在世大運平衡木決賽摘銀，單屆拿下2面獎牌創下隊史紀錄。（圖／大專體總提供）

陳瑞安今日在平衡木決賽中壓軸登場，面對8位選手的激烈競爭，展現出高水準的技術與穩定性，整套動作幾乎沒有任何失誤，獲得現場觀眾熱烈掌聲，外國賽評也以「完美」、「卓越」等詞讚嘆她的表現。

陳瑞安最終以難度分5.000、執行分8.266，總分13.266奪得銀牌，僅次於日本選手蘆川麗的14.166分，對方也是2021年的世錦賽金牌得主，銅牌則是地主德國選手馬列烏斯基（Emma Leonie Malewski）。

另外，陳瑞安在地板項目決賽則以難度分4.900、執行分8.100，總分13.000的成績拿下第4名，差點單屆囊括3面獎牌，不過連續2天在女子競技體操單項奪牌已寫下歷史新猷。

▲▼台瑞混血體操新星陳瑞安在世大運平衡木決賽摘銀，單屆拿下2面獎牌創下隊史紀錄。（圖／大專體總提供）

▲▼台瑞混血體操新星陳瑞安在世大運平衡木決賽摘銀，單屆拿下2面獎牌創下隊史紀錄。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運體操

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