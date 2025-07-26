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U12世界盃／台灣5局扣倒澳洲　胡誠恩超美技連對手教練都讚賞

▲▼澳洲隊教練給予胡誠恩鼓勵。（圖／截自getwin_sport）

▲澳洲隊教練給予胡誠恩鼓勵。（圖／截自getwin_sport）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊在開幕戰擊敗古巴後，第2戰火力全開，以13比0提前5局「扣倒」澳洲隊，預賽取得2連勝佳績。

首局胡誠恩率先敲出安打並盜壘成功，李權恩獲得保送，兩人隨後發動雙盜攻佔二、三壘。陳啟盛敲出高飛犧牲打，率先為中華隊拿下1分；古夢杰保送上壘後，也靠著積極跑壘推進。接著李秉容擊出高飛犧牲打再添1分，謝承濬補上一支深遠二壘安打，中華隊首局就取得3比0領先。

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2局上胡誠恩獲保送，李權恩再敲安打攻佔一、三壘，陳啟盛擊出投手前滾地球，帶有1分打點。古夢杰面對近身球跳起閃躲仍遭觸身保送，再接連兩次保送擠回1分，林書延補上一支三壘安打清空壘包。鍾定栩代打建功，敲出安打追加1分，中華隊擴大至9比0領先。

2局下，胡誠恩在外野飛撲接殺展現攻守俱佳美技，不僅獲得隊友盛讚，就連澳洲隊一壘指導教練也於換局時特地拍拍他，致意鼓勵。3局上，胡誠恩再度獲保送上壘，張允恩向主審指出澳洲投手出現投手犯規，胡誠恩獲判進佔二壘。接著再有保送上壘，何羣擊出內野安打添得1分，莊英翊滾地球再下一城。5局上中華隊再添2分，終場以13比0完封澳洲，提前結束比賽。

此役中華隊共動用5名投手輪番上陣，包括黃宇謙、陳宇申、侯東佑、李昀潤與王威，全數壓制澳洲打線。打擊方面則由7名不同球員合力敲出7支安打，林書延貢獻3打點，陳啟盛與謝承濬各進帳2分打點，展現全隊火力平均的優勢。

關鍵字： 棒球中華隊澳洲胡誠恩完封

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