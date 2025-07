庫尼亞不懼壓力挑戰曼聯鋒線困境　直言「這是一種榮耀」

▲庫尼亞(Matheus Cunha)加盟曼聯。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

巴西前鋒庫尼亞(Matheus Cunha)日前正式加盟英超傳統強權曼聯,面對媒體關於是否承擔進球壓力的提問,他不僅毫不退縮,更坦言:「這不是真正的壓力,而是一種榮耀。」

曼聯在上賽季英超僅攻入44球,最終僅以聯賽第15名作收,創下近年最差戰績。主帥阿莫林(Ruben Amorim)於今夏轉會窗明確鎖定加強鋒線火力,引進了庫尼亞與布倫特福德射手姆貝烏莫(Bryan Mbeumo),兩人合計上季攻入35球,總轉會費高達1.35億英鎊(約55億新台幣),彰顯球隊重建決心。

面對「拯救」曼聯進攻端的高度期望,庫尼亞並未感到壓力,他在芝加哥士兵球場的加盟記者會上表示:「我真的不覺得這家俱樂部的壓力是真正的壓力,這是一種榮幸,因為這是世界上最偉大的俱樂部之一。」

???? "The pressure of this club... is a privilege."



We loved this Matheus Cunha answer during Friday's press conference