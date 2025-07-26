庫尼亞不懼壓力挑戰曼聯鋒線困境　直言「這是一種榮耀」

▲庫尼亞（Matheus Cunha）加盟曼聯。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）日前正式加盟英超傳統強權曼聯，面對媒體關於是否承擔進球壓力的提問，他不僅毫不退縮，更坦言：「這不是真正的壓力，而是一種榮耀。」

曼聯在上賽季英超僅攻入44球，最終僅以聯賽第15名作收，創下近年最差戰績。主帥阿莫林（Ruben Amorim）於今夏轉會窗明確鎖定加強鋒線火力，引進了庫尼亞與布倫特福德射手姆貝烏莫（Bryan Mbeumo），兩人合計上季攻入35球，總轉會費高達1.35億英鎊（約55億新台幣），彰顯球隊重建決心。

面對「拯救」曼聯進攻端的高度期望，庫尼亞並未感到壓力，他在芝加哥士兵球場的加盟記者會上表示：「我真的不覺得這家俱樂部的壓力是真正的壓力，這是一種榮幸，因為這是世界上最偉大的俱樂部之一。」

???? "The pressure of this club... is a privilege."



We loved this Matheus Cunha answer during Friday's press conference — Manchester United (@ManUtd) July 25, 2025

「我覺得這是一個我職業生涯中渴望面對的挑戰，對我來說，曼聯一直應該屬於頂尖行列，而能參與這個重建過程，是我一生的榮耀。」

儘管包括兵工廠在內的多家歐洲列強也對庫尼亞有意，這位26歲的前鋒仍毫不猶豫地選擇了老特拉福，庫尼亞最後坦言：「這是我夢想中的球會，當我第一次與魯本會面時，我感覺他們正在建立一些非常重要的東西，我當然希望能成為其中一部分。」