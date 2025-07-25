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水手交易迎回強打奈勒　總經理開心：終於不用面對他

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手在2025年大聯盟交易截止日前進行首筆重磅交易，從響尾蛇換來明星一壘手奈勒（Josh Naylor），總經理霍蘭德（Justin Hollander）隨後發表聲明，強調球隊已經準備全力出擊，盼能突破多年瓶頸，朝隊史首座世界大賽門票邁進。

「我們很高興在爭奪季後賽的關鍵時刻迎來奈勒，他兼具打擊率與長打火力的能力實屬難得，最棒的是我們終於不用面對他了。」霍蘭德在聲明中幽默表示。

奈勒今年28歲，2024年曾入選明星賽，本季出賽93場，繳出打擊率0.292、11轟、59分打點的穩定火力，他以低三振率與強悍鬥志著稱，將補強水手本季表現疲弱的一壘與指定打擊位置，預計與索拉諾（Donovan Solano）、拉利（Luke Raley）輪替出賽。

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水手目前戰績54勝48敗，距離分區龍頭太空人還有6場勝差，球隊本季團隊得分與OPS排名偏低，強化打線已是當務之急。

奈勒作為交易籌碼，響尾蛇換回2位年輕投手，包括剛升上大聯盟、水手農場排名第13的左投賈西亞（Brandyn Garcia），以及農場第16名的高A右投伊茲（Ashton Izzi），響尾蛇目前已脫離季後賽競爭，選擇將合約即將到期的奈勒交易，進入重建期。

▲▼J.奈勒Josh Naylor。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈勒轉投水手。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，水手保留住頭號新秀艾默生（Colt Emerson）與法米洛（Jonny Farmelo），在補強當下戰力的同時也維持未來彈性，美媒預期這不會是水手本次交易期的唯一動作，球隊極有可能持續補強，力拚外卡與縮小分區差距。

關鍵字： MLB水手奈勒

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