菜鳥年被詹皇邀回家「要不要打保齡球？」　柯瑞回憶：手腕痛爆

▲柯瑞回憶初進聯盟時與詹姆斯的趣事。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）近日在節目《360 With Speedy》中回憶起剛進NBA時的趣事，主角除了當年的「大哥」詹姆斯（LeBron James），還意外地包括年僅4歲的布朗尼（Bronny James）。

柯瑞笑著說，那是2009年他初入聯盟不久，受邀前往詹姆斯位於克里夫蘭的住處，原以為只是單純閒聊看影片，沒想到詹皇突然問他，「要不要去打保齡球？」柯瑞一頭霧水地回答，「你說什麼？你家有保齡球館？」

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「我當時真的沒看過有人家裡有保齡球道，我們就這樣開始打球，結果我手腕痛爆，還擔心隔天沒辦法投籃！」柯瑞打趣回憶，笑稱詹姆斯可能因此取得「對戰優勢」。

值得一提的是，當時年僅4歲的布朗尼也在場，「我記得他看起來超有運動天賦，小小年紀就跑得超快，像是要衝去哪一樣，現在再看他已經進入NBA，真的很瘋狂。」

詹姆斯與柯瑞後來在2015至2018年間連續4年於總冠軍賽交鋒，締造近代最經典的對決之一，而當年在保齡球館爆衝的布朗尼，也將邁入職業生涯第2年。