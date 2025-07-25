達比修有3.1局狂失8分　無緣本季首勝、生涯204勝再度延宕

▲達比修有。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士日籍投手達比修有今（25）日於客場對戰聖路易紅雀的比賽中狀況不佳，僅投3.1局就被擊出8支安打、失掉8分，最終提前退場，無緣摘下本季首勝，日美職業生涯第204勝也再度延後，此役過後達比修本季防禦率飆升至9.18。

雖然教士打線開局提供2分援護，但達比修在1局下半面對2出局一壘有人的局面時，遭紅雀康崔拉斯（Willson Contreras）擊出適時安打先失1分。第2局達比修有陷入嚴重亂流，面對2出局一二壘有人時，被紅雀首棒多諾萬（Brendan Donovan）轟出逆轉3分砲。

隨後達比修接連被敲出安打，並在對康崔拉斯時再遭痛擊，康崔拉斯鎖定一記失投球後夯出一發左外野3分砲，達比修有單局狂失6分，成為比賽轉折點。

WILLSON CONTRERAS STAYS HOT! pic.twitter.com/KVtpHFHAwo — St. Louis Cardinals (@Cardinals) July 25, 2025

雖然達比修在第3局投出一個三上三下的穩定表現，但第4局仍難逃失分命運，他於1出局二壘有人時再度被敲安，失掉第8分後被教練團喊停退場，全場總計用球81球、投3.1局，送出3次三振與2次保送。