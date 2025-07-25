兩隊正式向勇士報價庫明加　願意提供「先發、出賽時間」

▲已有2隊向勇士報價庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士與受限自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）遲遲未達成續約共識，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王與太陽已正式向勇士提出報價，雙方展開談判。

查拉尼亞指出，庫明加在邁阿密的訓練中親口表示，他「不急於與勇士達成協議」，並且不接受目前球隊提出的報價。

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REPORT: The Phoenix Suns and Sacramento Kings have reportedly made “concrete” trade offers to the Golden State Warriors for Jonathan Kuminga, according to Shams Charania.



Phoenix’s offer includes Grayson Allen & assets.



Thoughts? pic.twitter.com/3qfC0ImYWZ — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 24, 2025

記者史雷特（Anthony Slater）補充，勇士對於現階段收到的「先簽後換」提案並不感興趣，仍希望至少能換得1枚首輪選秀權。國王與太陽不僅表達強烈興趣，甚至願意提供先發角色與穩定上場時間，正好符合庫明加的期待。

現年22歲的庫明加在上季47場出賽中，有10場先發，繳出場均15.3分、4.6籃板、2.2助攻的表現，展現穩定得分與對抗能力，是多支球隊補強鋒線的熱門人選。