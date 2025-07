兩隊正式向勇士報價庫明加　願意提供「先發、出賽時間」

▲已有2隊向勇士報價庫明加。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士與受限自由球員庫明加(Jonathan Kuminga)遲遲未達成續約共識,根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,國王與太陽已正式向勇士提出報價,雙方展開談判。

查拉尼亞指出,庫明加在邁阿密的訓練中親口表示,他「不急於與勇士達成協議」,並且不接受目前球隊提出的報價。

REPORT: The Phoenix Suns and Sacramento Kings have reportedly made “concrete” trade offers to the Golden State Warriors for Jonathan Kuminga, according to Shams Charania.



Phoenix’s offer includes Grayson Allen & assets.



Thoughts? pic.twitter.com/3qfC0ImYWZ