大谷翔平挑戰連6場開轟　道奇作客紅襪系列戰掀波士頓熱潮

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇將於台灣時間7月26日至28日作客波士頓紅襪,展開系列賽三連戰,隨著道奇球星大谷翔平持續火熱的全壘打表現,當地氣氛異常高漲,球迷引頸期盼紀錄改寫,門票價格亦飆漲至天價。

SHOHEI OHTANI HAS HOMERED IN FIVE STRAIGHT GAMES (via @MLB ) pic.twitter.com/RVrpbeKfa2

道奇日籍球星大谷翔平近期火力驚人,已連續5場比賽敲出全壘打,僅一步之遙就能刷新隊史連6戰全壘打紀錄,過去他在芬威球場以打者身分出賽14場,共58打數敲出18支安打,打擊率3成1,另有2轟9打點,表現穩定。

本系列戰首戰紅襪將派出右投貝羅(Bryan Bello)先發,貝羅戰績為6勝4敗、防禦率3.23,力圖封鎖大谷的長打攻勢。

除大谷外,此系列戰還有多項焦點值得矚目,前紅襪球星、現道奇內野手貝茲(Mookie Betts)將重返熟悉的芬威球場,貝茲於2014至2019年間效力波士頓,深受球迷喜愛,此番回歸無疑再掀話題。

Shohei Ohtani moves up to the No. 2 spot in this week’s Hitter Power Rankings pic.twitter.com/85AArU7Zk4