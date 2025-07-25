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大谷翔平挑戰連6場開轟　道奇作客紅襪系列戰掀波士頓熱潮

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇將於台灣時間7月26日至28日作客波士頓紅襪，展開系列賽三連戰，隨著道奇球星大谷翔平持續火熱的全壘打表現，當地氣氛異常高漲，球迷引頸期盼紀錄改寫，門票價格亦飆漲至天價。

道奇日籍球星大谷翔平近期火力驚人，已連續5場比賽敲出全壘打，僅一步之遙就能刷新隊史連6戰全壘打紀錄，過去他在芬威球場以打者身分出賽14場，共58打數敲出18支安打，打擊率3成1，另有2轟9打點，表現穩定。

本系列戰首戰紅襪將派出右投貝羅（Bryan Bello）先發，貝羅戰績為6勝4敗、防禦率3.23，力圖封鎖大谷的長打攻勢。

除大谷外，此系列戰還有多項焦點值得矚目，前紅襪球星、現道奇內野手貝茲（Mookie Betts）將重返熟悉的芬威球場，貝茲於2014至2019年間效力波士頓，深受球迷喜愛，此番回歸無疑再掀話題。

第二戰（7月27日）預計由紅襪王牌左投羅切（Garrett Crochet）先發，羅切目前戰績11勝4敗、防禦率2.19；道奇方面，老將左投克蕭（Clayton Kershaw）可能登板應戰，這或將是他生涯最後一次於芬威球場登板，象徵意義十足，新舊左投的對決也令人期待。

系列賽最終戰（7月28日），紅襪將派出曾效力道奇、並於2020、2025年世界大賽奪冠封王的投手布勒（Walker Buehler）先發出戰，布勒本季表現略顯掙扎，戰績6勝6敗、防禦率5.72，但此戰對上老東家，是否能投出代表作，也是一大看點。

由於話題與對決組合太過吸引人，三連戰門票早已幾近售罄，紅襪隊官網僅剩零星站票，價格高達130美元（約4200台幣），而著名的「綠色怪物」看台更飆破970美元（約31300台幣），第三方售票網站如StubHub上的票價更驚人，部分熱門區域更標至1600美元（約51700台幣）以上，顯示出這三連戰的熱度與吸引力。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇波士頓紅襪大谷翔平

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