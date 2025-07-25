運動雲

>

查維茲宣布高掛球鞋　感性告別大聯盟18年生涯

▲查維茲（Jesse Chavez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲查維茲（Jesse Chavez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

曾效力9支大聯盟球隊、經歷10次交易、闖蕩18個賽季的老將右投查維茲（Jesse Chavez），正式宣布退休，結束他豐富又動人的棒球旅程；41歲的查維茲於台灣時間24日在節目《Foul Territory》中親口宣布這項消息，透露自7月13日在聖路易投出最後一球後，便未再碰過棒球，並坦言：「我想，這就是結束了。」

2002年，查維茲在MLB選秀中於第42輪被德州遊騎兵挑中，從加州的河濱市立學院（Riverside City College）踏上職棒之路。他於2008年在匹茲堡海盜完成初登板，開啟大聯盟生涯，2009年球季後首次被交易至亞特蘭大勇士隊，這段關係也成為他生涯中最重要的一站。

在宣布退休的訪談中，查維茲感性表示：「老實說，自從我在聖路易投出最後一球後，我就再也沒有碰過棒球了，就目前來看，我不認為還會繼續了，我想，這就是結束，該是翻開人生下一章的時候了。」

雖然查維茲效力過藍鳥、運動家、皇家、道奇、天使、小熊等多支球隊，但他與勇士的連結最為深厚；在效力勇士6個賽季中，查維茲出賽229.1局，繳出3.30的防禦率並送出228次三振，不僅如此，他更在勇士隊2021年奪冠的季後賽中7場登板無失分，成為勝利旅程中的無名英雄。

查維茲生涯累積657場大聯盟出賽、其中85場為先發，整體戰績51勝66敗、防禦率4.27，他雖多為中繼投手，但其穩定的表現與敬業態度，讓他深受球隊與球迷喜愛。

訪談結尾，查維茲最後也對這段棒球人生充滿感恩：「這是一段很棒的旅程，遠遠超出我的預期，特別是以一個42輪選秀球員的身份。」

「我一直都在尋找調整自己的方法，好讓自己能夠繼續待在大聯盟，我曾說過，我希望能以進來時的樣子離開，可以隨時起身投球，幸運的是，我到現在仍然做得到。」

關鍵字： MLB查維茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

快訊／傅兆玄世大運跳高連2屆摘銀　看對手最後一跳逆轉大器拍手

快訊／傅兆玄世大運跳高連2屆摘銀　看對手最後一跳逆轉大器拍手

兄弟悍將因雨保留！新莊城堡成大歌廳　李雅英甜唱「台語歌」

兄弟悍將因雨保留！新莊城堡成大歌廳　李雅英甜唱「台語歌」

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

快訊／跳遠一哥林昱堂決賽繳7公尺72　最終屆世大運拿第6名

快訊／跳遠一哥林昱堂決賽繳7公尺72　最終屆世大運拿第6名

大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

熱門新聞

快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

快訊／美國摔角傳奇人物「無敵超人」霍肯逝世　享壽71歲

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

柯敬賢升1A！躋身美媒前60新秀 大讚道奇「挖到寶」

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

快訊／傅兆玄世大運跳高連2屆摘銀　看對手最後一跳逆轉大器拍手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1宏國復出　TPBL陣營盼雙職籃合作優先

2美國摔角傳奇人物霍肯逝世　享壽71歲

3平野惠一談江坤宇內野守備判斷

4柯敬賢升1A！美媒大讚道奇「挖到寶」

5新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

最新新聞

1楊瀚森首談里拉德：Dame Time

2睽違10個月！巨人韋蘭德拿下轉隊首勝

3達比修有3.1局狂失8分黯然退場

42隊報價庫明加　願提供先發、出賽時間

5道奇作客紅襪　大谷引爆票價飆升

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹揮出生涯第50轟！　回壘雙手指天致敬愛妻

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

喜歡徐若熙今天的投球！葉君璋曝83球退場考量

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

魔鷹賽後哽咽發聲　「請擁抱、珍惜你們的家人」

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366