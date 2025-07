查維茲宣布高掛球鞋　感性告別大聯盟18年生涯

▲查維茲(Jesse Chavez)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

曾效力9支大聯盟球隊、經歷10次交易、闖蕩18個賽季的老將右投查維茲(Jesse Chavez),正式宣布退休,結束他豐富又動人的棒球旅程;41歲的查維茲於台灣時間24日在節目《Foul Territory》中親口宣布這項消息,透露自7月13日在聖路易投出最後一球後,便未再碰過棒球,並坦言:「我想,這就是結束了。」

Jesse Chavez has announced his retirement after 18 seasons across 9 franchises. Chavez won the 2021 #WorldSeries as a member of the @Braves. pic.twitter.com/NDBkrtmlzQ