查維茲宣布高掛球鞋　感性告別大聯盟18年生涯

▲查維茲（Jesse Chavez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

曾效力9支大聯盟球隊、經歷10次交易、闖蕩18個賽季的老將右投查維茲（Jesse Chavez），正式宣布退休，結束他豐富又動人的棒球旅程；41歲的查維茲於台灣時間24日在節目《Foul Territory》中親口宣布這項消息，透露自7月13日在聖路易投出最後一球後，便未再碰過棒球，並坦言：「我想，這就是結束了。」

Jesse Chavez has announced his retirement after 18 seasons across 9 franchises. Chavez won the 2021 #WorldSeries as a member of the @Braves. pic.twitter.com/NDBkrtmlzQ [廣告]請繼續往下閱讀... July 24, 2025

2002年，查維茲在MLB選秀中於第42輪被德州遊騎兵挑中，從加州的河濱市立學院（Riverside City College）踏上職棒之路。他於2008年在匹茲堡海盜完成初登板，開啟大聯盟生涯，2009年球季後首次被交易至亞特蘭大勇士隊，這段關係也成為他生涯中最重要的一站。

在宣布退休的訪談中，查維茲感性表示：「老實說，自從我在聖路易投出最後一球後，我就再也沒有碰過棒球了，就目前來看，我不認為還會繼續了，我想，這就是結束，該是翻開人生下一章的時候了。」

BREAKING: Jesse Chavez announces his retirement from Major League Baseball.



Congratulations on a great career, Jesse! pic.twitter.com/oobZUtUs2W — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) July 24, 2025

雖然查維茲效力過藍鳥、運動家、皇家、道奇、天使、小熊等多支球隊，但他與勇士的連結最為深厚；在效力勇士6個賽季中，查維茲出賽229.1局，繳出3.30的防禦率並送出228次三振，不僅如此，他更在勇士隊2021年奪冠的季後賽中7場登板無失分，成為勝利旅程中的無名英雄。

查維茲生涯累積657場大聯盟出賽、其中85場為先發，整體戰績51勝66敗、防禦率4.27，他雖多為中繼投手，但其穩定的表現與敬業態度，讓他深受球隊與球迷喜愛。

Jesse Chavez has announced his retirement after an 18-year MLB career pic.twitter.com/9v7pGTZ66x — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) July 24, 2025

訪談結尾，查維茲最後也對這段棒球人生充滿感恩：「這是一段很棒的旅程，遠遠超出我的預期，特別是以一個42輪選秀球員的身份。」

「我一直都在尋找調整自己的方法，好讓自己能夠繼續待在大聯盟，我曾說過，我希望能以進來時的樣子離開，可以隨時起身投球，幸運的是，我到現在仍然做得到。」