大谷翔平連5戰開轟寫紀錄 衝上MLB打者力量榜第2僅次賈吉

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB官方網站於美國時間7月24日（台灣時間25日）公布最新一期「打者力量排行榜（Hitter Power Rankings）」，洛杉磯道奇隊的大谷翔平從原本的第4名攀升至第2位，僅次於洋基重砲賈吉（Aaron Judge）。

這份排行榜由MLB官網的數據團隊根據一套綜合計算公式評選，考量選手近期表現、整季成績，以及過去一年的綜合打擊表現。 在7月23日對戰雙城的比賽中，大谷轟出本季第37轟陽春砲，不僅刷新個人紀錄，也成為日本選手史上首位連5場比賽開轟的球員，並追平道奇隊隊史紀錄。

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MLB官網撰文指出，「大谷長打率（slugging percentage）高達.620，高居聯盟第一。」

「雖然他去年整季未登板，本季重新回到投手丘，但這並未削弱他在打擊區的威力。他正朝著生涯第4座MVP獎項邁進。」

最新「打者力量排行榜」Top 10 名單如下：

1. 賈吉（Aaron Judge）（洋基）

2. 大谷翔平（道奇）

3. 羅利（Cal Raleigh）（水手）

4. 舒瓦伯（Kyle Schwarber）（費城人）

5. 蘇亞瑞茲（Eugenio Suárez）（響尾蛇）

6. 拉米瑞茲（José Ramírez）（守護者）

7. 巴克斯頓（Byron Buxton）（雙城）

8. 阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）（勇士）

9. 史密斯（Will Smith）（道奇）

10. 索托（Juan Soto）（大都會）