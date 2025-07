睽違10個月！巨人老鬼拿下轉隊首勝　韋蘭德：從不責怪隊友得分少

▲韋蘭德終於拿下轉隊後首勝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

睽違近10個月,巨人老將右投韋蘭德(Justin Verlander)終於迎來轉隊後首勝。昨(24)日他在對戰勇士之役先發5局無失分,僅被敲1安、送出3次三振,雖有5次保送,但仍成功壓制對手,幫助球隊以9比3奪勝,也收下自去年9月以來的首場勝投。

這是韋蘭德加盟巨人後,經歷17場先發才艱辛奪下的首勝,擺脫開季0勝8敗、締造隊史最長開季無勝紀錄的低潮。賽後隊友送上紅酒祝賀,讓他開心地說,「終於可以貢獻一點了。」

儘管首局就用掉40球、投出3次保送,韋蘭德仍成功脫困,他表示,「天氣又悶又熱,我想盡快結束每個半局,但第1局真的很難熬,我必須適應濕度,球感也比較滑,失控不少,不過撐過來了,下來後我就坐在電風扇前冷靜一下。」

總教練梅爾文(Bob Melvin)也讚賞韋蘭德在牛棚疲勞情況下仍能扛下5局,「首局就丟40球真的不容易,但他知道我們牛棚吃緊,還是咬牙完成,這場真的展現他的韌性。」

此外,重砲迪佛斯(Rafael Devers)今日單場繳出雙響砲,也是生涯第20場雙轟,其中第5局的陽春砲相中1顆離地僅0.90英尺的滑球,是本季高度第2低的全壘打,第6局再補上3分砲,一舉拉開差距。

Rafael Devers went DOWN to get this pitch and give the @SFGiants the lead! pic.twitter.com/8qDmSCt6UL