睽違10個月！巨人老鬼拿下轉隊首勝　韋蘭德：從不責怪隊友得分少

▲韋蘭德終於拿下轉隊後首勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

睽違近10個月，巨人老將右投韋蘭德（Justin Verlander）終於迎來轉隊後首勝。昨（24）日他在對戰勇士之役先發5局無失分，僅被敲1安、送出3次三振，雖有5次保送，但仍成功壓制對手，幫助球隊以9比3奪勝，也收下自去年9月以來的首場勝投。

這是韋蘭德加盟巨人後，經歷17場先發才艱辛奪下的首勝，擺脫開季0勝8敗、締造隊史最長開季無勝紀錄的低潮。賽後隊友送上紅酒祝賀，讓他開心地說，「終於可以貢獻一點了。」

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儘管首局就用掉40球、投出3次保送，韋蘭德仍成功脫困，他表示，「天氣又悶又熱，我想盡快結束每個半局，但第1局真的很難熬，我必須適應濕度，球感也比較滑，失控不少，不過撐過來了，下來後我就坐在電風扇前冷靜一下。」

總教練梅爾文（Bob Melvin）也讚賞韋蘭德在牛棚疲勞情況下仍能扛下5局，「首局就丟40球真的不容易，但他知道我們牛棚吃緊，還是咬牙完成，這場真的展現他的韌性。」

此外，重砲迪佛斯（Rafael Devers）今日單場繳出雙響砲，也是生涯第20場雙轟，其中第5局的陽春砲相中1顆離地僅0.90英尺的滑球，是本季高度第2低的全壘打，第6局再補上3分砲，一舉拉開差距。

Rafael Devers went DOWN to get this pitch and give the @SFGiants the lead! pic.twitter.com/8qDmSCt6UL — MLB (@MLB) July 23, 2025

Rafael Devers doubles the @SFGiants lead with this no-doubter! pic.twitter.com/42q42REom0 — MLB (@MLB) July 23, 2025

巨人全場灌進9分，追平本季韋蘭德登板場次的最高得分，韋蘭德也感性地說，「能有火力支援當然很棒，我從不責怪隊友得分少，他們也很努力，今天能有這樣的支援真的很開心。」