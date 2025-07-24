「雙星復活」全場起立鼓掌！林多終結31打數無安打、阿隆索開轟

▲林多終結連續31打數無安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會2位核心球星林多（Francisco Lindor）、阿隆索（Pete Alonso）終於在今（24）日對天使的比賽中同場甦醒，率隊以6比3贏球，完成3連戰橫掃，也拿下近期4連勝。

林多本場比賽3局下擊出中左外野落點巧妙的安打，送回超前分，也終結自己生涯最長的連續31打數無安打低潮，全場觀眾隨即起立鼓掌致意，他坦言，「我一直感受到這座城市的支持與愛，這讓我想要每天拿出最好的自己。」他在第7局再補上1支帶有打點的安打，繳出單場2安、2打點。

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FRANCISCO LINDOR SNAPS THE 0-FOR-31 STRETCH!



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阿隆索則在林多安打後，逮中天使左投艾德（Jake Eder）失投球，一棒轟向左外野2樓看台，這發3分砲終結他近13打數無安打的低潮，也讓球隊將比數拉開至5比1，他賽後表示，「壘上有跑者開轟總是讓人興奮，我需要這種感覺。」

PETE ALONSO DETONATES



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2人近期表現陷入低潮，從當地時間7月12日至22日的7場比賽中，僅合力貢獻1分打點，球隊得分多半仰賴貝堤（Brett Baty）、阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）等後段棒次串聯。

林多、阿隆索即便遇到低潮，他們仍持續努力調整打擊狀態，最近幾天都有主動參與比賽前的早上打擊練習，總教練門多薩（Carlos Mendoza）也親自指導阿隆索提前踩步、改善時機。門多薩強調，「他們太優秀了，我知道他們總會挺身而出。」

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此役大都會先發投手馬奈亞（Sean Manaea）主投5局失2分，送出5次三振，成功撐住前段局數，終結者迪亞茲（Edwin Díaz）則投1.1局無失分奪下救援成功。

大都會目前在103場比賽後，整體進攻數據僅屬聯盟平均，但隨著林多與阿隆索的狀態回升，加上索托（Juan Soto）、尼莫（Brandon Nimmo）等人持續穩定輸出，球隊有望在接下來與巨人、教士的西岸6連戰中打出氣勢，繼續競爭外卡。