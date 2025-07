「雙星復活」全場起立鼓掌！林多終結31打數無安打、阿隆索開轟

▲林多終結連續31打數無安打。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會2位核心球星林多(Francisco Lindor)、阿隆索(Pete Alonso)終於在今(24)日對天使的比賽中同場甦醒,率隊以6比3贏球,完成3連戰橫掃,也拿下近期4連勝。

林多本場比賽3局下擊出中左外野落點巧妙的安打,送回超前分,也終結自己生涯最長的連續31打數無安打低潮,全場觀眾隨即起立鼓掌致意,他坦言,「我一直感受到這座城市的支持與愛,這讓我想要每天拿出最好的自己。」他在第7局再補上1支帶有打點的安打,繳出單場2安、2打點。

FRANCISCO LINDOR SNAPS THE 0-FOR-31 STRETCH!



He puts the Mets back on top with an RBI single! pic.twitter.com/W11Vj9QWZJ