高承睿、馮翊新雙雙無緣世大運男單4強　黃愉偼女單保銅創歷史

▲「柚子同學」高承睿止步世大運男單8強。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

中華桌球代表隊在本屆世大運男團摘金締造歷史，但挺進男單8強的「柚子同學」高承睿與馮翊新今晚雙雙失利，小高意外以2比4不敵俄羅斯黑馬希多倫科（Vladimir Sidorenko），馮翊新則再次交手中國選手孫正，3比2聽牌後卻連掉2局遭逆轉，兩人都沒能闖進4強，錯過再添獎牌的機會。

男團金牌戰意外失常丟掉2點的高承睿，男單16強賽再次碰上團體賽擊敗他的中國左手將陳俊崧，以總局數4比1成功復仇，今晚8強賽碰上俄羅斯黑馬希多倫科，對方16強賽以4比3爆冷擊退南韓名將趙大成。

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高承睿前2局以11比8、12比10勝出，第3局陷入4比8落後，6比10被逼出4個局點，7比11讓出，第4局又以8比11敗下陣來，雙方總局數戰成2比2。關鍵第5局，小高一度7比5領先，隨後被追平，8平後連丟3分，反以8比11遭聽牌。來到退無可退的第6局，小高開局0比4落後，持續被拉開分差，最終以2比11，總局數2比4宣告無緣4強。

▲馮翊新鏖戰7局遭到孫正逆轉，無緣男單4強。（圖／大專體總提供）

男單8強賽直落4橫掃晉級的馮翊新，則再次交手中國選手孫正，馮翊新在男團決賽的決勝第5點3比2逆轉擊敗對方，今晚再戰，他前3局以8比11、11比9、11比7取得總局數2比1領先，第4局11比13讓出，比賽回到原點，不過他以12比10拿下第5局，率先聽牌。

進入第6局，雙方形成拉鋸，馮翊新局末陷入7比10落後，被逼出3個局點，8比11丟掉此局，比賽進入決勝第7局，兩人一路廝殺到8比8，這次馮翊新關鍵時刻沒能再次發威，他連掉了3分，8比11落敗，止步男單8強。

女單部分，簡彤娟0比4不敵中國選手趙尚，黃愉偼則以4比3力克日本女將淺田真奈，是唯一闖進單打4強的台灣選手，保底一面銅牌，她也是繼2009年黃怡樺奪銅、2017年鄭怡靜摘銀後，女單隊史第3位能在世大運奪牌的好手，明日將與香港吳咏琳爭奪金牌戰門票。

▲黃愉偼挺進世大運女單4強 。（圖／大專體總提供）