王政順迎來第二胎　搶先詹子賢3小時報喜「贏了！我們家是哥哥」

▲王政順。（圖／王政順IG、記者林敬旻攝、）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟球星王政順與詹子賢不約而同於21日迎接新生命誕生，其中王政順的兒子在當天下午6點20分平安出生，讓他搶先傳訊報喜，還開心笑說：「我們家是哥哥！」

王政順的大兒子已經4歲，這次喜迎第二胎。他透露：「小朋友健康最重要，我在旁邊幫老婆加油，沒辦法幫她出力，但有協助她調整生產節奏。節奏真的很重要，要配合醫生說的大力吸氣、吐氣。」

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他也提到，原本預產期是20日，最後竟和詹子賢的寶寶同一天出生，王政順笑說：「我們家比較快，他兒子要叫我們哥哥！」更笑談，「他有跟老婆說，『不能輸阿順』，結果我贏啦！」

詹子賢則表示，當時剛好在外面買備品，收到王政順報喜回到待產室後，就跟老婆說：「輸了！」老婆還疑惑他在說什麼。不過詹子賢也說：「當哥哥要讓弟弟，這樣比較幸福。」

其實在明星賽期間，王政順太太就已有肚子悶悶的徵兆，原本他考慮打完第一天就返家，最後第二天也打完全程，感謝小兒子讓他能參與明星賽。平時放假或主場比賽時，他也盡量陪伴太太幫忙帶小孩。

談到4年前第一次當爸爸的經驗，王政順說：「第一胎比較緊張，當時又期待又興奮，感覺很不同。老婆比較想要男生，我比較想要女生，因為我們家族男生很多。」他還曾開玩笑對大兒子說是妹妹，一開始大兒子還喊錯，後來才更正為弟弟。至於是否會挑戰第三胎？王政順笑說：「先賺奶粉錢啦！」