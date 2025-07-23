傳勇士與霍佛德、梅爾頓達口頭協議　卡在庫明加「未定案」

▲霍福德傳出將落腳勇士，但雙方至今未正式簽約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士休賽季補強動作遲未啟動，雖有意網羅39歲冠軍中鋒霍福德（Al Horford），並找後場防守悍將梅爾頓（De'Anthony Melton）回鍋，甚至傳出已達口頭協議，但至今尚未正式簽約；對此《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）透露，一切都卡在前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的未來動向尚未定案。

西格爾直言，「庫明加的情況正在拖延這些簽約。」根據報導，勇士目前有意網羅霍佛德以及梅爾頓，但在決定庫明加的去留之前，這些簽約無法真正推進。外界甚至傳出霍佛德與梅爾頓可能已與勇士達成「口頭協議」，只待庫明加問題釐清後才能正式簽約。

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▲後場悍將梅爾頓可能回鍋勇士。（圖／達志影像／美聯社）

對於霍佛德這樣的資深球員而言，當然希望動向盡快明朗，好為下賽季做準備。先前曾有人猜測霍佛德是否會選擇退休，但目前來看，他並無此打算。他的加入將為勇士提供經驗與內線深度，雖然他未必是「改變局勢」的關鍵人物，但依然具備即戰力與價值。

勇士至今在休賽季動作全無，若想實現重返爭冠行列的藍圖，勢必得在休賽季下半段加快補強節奏。不過如何處理庫明加確實是個難題；據了解，球團仍未決定要將他納入長期計畫或作為交易籌碼釋出，這使得其他補強方案也被迫擱置，預料短時間內難有明確進展。

▲勇士補強卡關，與遲遲未決定庫明加去留有關。（圖／達志影像／美聯社）