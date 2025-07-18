杜蘭特、烏多卡期待聯手！　盼「訓練態度」帶動火箭小將

▲杜蘭特加盟火箭，帶領年輕小將。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

火箭今夏迎來超級球星杜蘭特（Kevin Durant）加盟，總教練烏多卡（Ime Udoka）對於與昔日戰友再度合作充滿期待，強調杜蘭特不僅能提升球隊戰力，其職業態度與日常訓練模式更將成為年輕球員的榜樣。

烏多卡曾於籃網與美國男籃擔任助教，與杜蘭特有深厚合作基礎，如今2人首度在NBA以主帥與球星的身分攜手，烏多卡坦言，「我們都對再度共事感到興奮，他之前處於艱困處境，如今能回到熟悉的德州、與熟識的夥伴一起重新出發，他感到非常開心，我也一樣。」

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烏多卡進一步表示，杜蘭特的訓練精神與其他資深球員如范弗利特（Fred VanVleet）、布魯克斯（Dillon Brooks）、格林（Jeff Green）相似，甚至更上一層樓，「他常在團隊練習後才真正進入自己的訓練流程，為了維持長年來的競爭水準下足苦功，這對年輕球員將產生深遠影響。」

BREAKING: KEVIN DURANT HAS BEEN TRADED TO THE ROCKETS, per @ShamsCharania pic.twitter.com/oeX5PddqlC — Bleacher Report (@BleacherReport) June 22, 2025

對於杜蘭特的加入，烏多卡也期待他能如過去幾位老將，將經驗與智慧傳承給團隊，「這樣的影響力無價，尤其對我們這些年輕球員而言。」

杜蘭特本人亦透過《Mind The Game》節目談及對烏多卡的肯定，指出他所領導的防守體系正推動球員在進攻端持續進化，「現在的防守變化越來越多，讓我在訓練時也會開始思考，怎麼突破這些防線。」