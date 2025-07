杜蘭特、烏多卡期待聯手！　盼「訓練態度」帶動火箭小將

▲杜蘭特加盟火箭,帶領年輕小將。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

火箭今夏迎來超級球星杜蘭特(Kevin Durant)加盟,總教練烏多卡(Ime Udoka)對於與昔日戰友再度合作充滿期待,強調杜蘭特不僅能提升球隊戰力,其職業態度與日常訓練模式更將成為年輕球員的榜樣。

烏多卡曾於籃網與美國男籃擔任助教,與杜蘭特有深厚合作基礎,如今2人首度在NBA以主帥與球星的身分攜手,烏多卡坦言,「我們都對再度共事感到興奮,他之前處於艱困處境,如今能回到熟悉的德州、與熟識的夥伴一起重新出發,他感到非常開心,我也一樣。」

烏多卡進一步表示,杜蘭特的訓練精神與其他資深球員如范弗利特(Fred VanVleet)、布魯克斯(Dillon Brooks)、格林(Jeff Green)相似,甚至更上一層樓,「他常在團隊練習後才真正進入自己的訓練流程,為了維持長年來的競爭水準下足苦功,這對年輕球員將產生深遠影響。」

BREAKING: KEVIN DURANT HAS BEEN TRADED TO THE ROCKETS, per @ShamsCharania pic.twitter.com/oeX5PddqlC