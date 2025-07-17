世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績

▲2025年德國萊茵魯爾世大運開幕，擊劍王子陳弈通、女網好手楊亞依共同掌旗進場。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運今（17）日凌晨正式開幕，中華代表團由36年來首位登上奧運殿堂的擊劍王子陳弈通，以及上屆成都世大運斬獲1金1銀的楊亞依共同掌旗進場，一共52位選手、14位教練出席開幕式，本屆目標是超越上屆10金、17銀、19銅的境外最佳成績。

過去幾年中華代表團在世大運掌旗官選擇上，2013年由網球好手李欣翰、2015年是女排選手王欣婷、2017年台北世大運由田徑「台灣最速男」楊俊瀚擔綱，2019年為男排選手吳宗軒，上屆則是人氣「排球甜心」廖苡任扛下重任。

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▲擊劍王子陳弈通、女網好手楊亞依共同掌旗進場。（圖／大專體總提供）

本屆首度有兩位掌旗官，陳弈通是睽違36年後，再次登上奧運殿堂的擊劍好手，在所學專業服裝設計上也展現才華；楊亞依2年前在成都世大運締造團體金牌、單打銀牌佳績，兩人都是第2次參加世大運。

陳弈通表示，得知自己被選為掌旗官當下非常驚訝也很榮幸，「不太敢相信，有點『為什麼是我』的感覺。我覺得非常榮幸，也希望能在開幕式揮舞旗幟，讓世界看見台灣。」

楊亞依談到上屆的好成績時，坦言多少會帶來一些壓力，但也是動力，「這次網球比賽場地是我喜歡的紅土球場，抵達後已經去練習，感覺非常舒服，非常期待比賽。」

▲中華男籃參加德國世大運開幕典禮。（圖／大專體總提供）

此次開幕式有男籃、女籃、羽球、擊劍、網球等項目，一共52位選手、14位教練出席。本屆台灣共派出196名選手參加15種運動競賽，名單上包含多位國際賽事的菁英選手，2024年巴黎奧運游泳選手王冠閎、韓安齊；射箭好手湯智鈞；桌球選手高承睿、簡彤娟，以及田徑名將林昱堂、張博雅；擊劍選手陳弈通。

此外，2022杭州亞運奪牌的競技體操選手丁華恬、林冠儀、葉政，跆拳道選手林唯均，以及籃球選手林信寬也名列其中。2021世大運奪牌的網球選手楊亞依、桌球選手黃彥誠，以及跆拳道選手黃映瑄、邱少萱、邱義睿、鍾俊傑、徐晧祐等人同樣入選。

▲2025年德國萊茵魯爾世大運開幕。（圖／大專體總提供）