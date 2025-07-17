運動雲

>

世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運開幕，擊劍王子陳弈通、女網好手楊亞依共同掌旗進場。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運開幕，擊劍王子陳弈通、女網好手楊亞依共同掌旗進場。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運今（17）日凌晨正式開幕，中華代表團由36年來首位登上奧運殿堂的擊劍王子陳弈通，以及上屆成都世大運斬獲1金1銀的楊亞依共同掌旗進場，一共52位選手、14位教練出席開幕式，本屆目標是超越上屆10金、17銀、19銅的境外最佳成績。

過去幾年中華代表團在世大運掌旗官選擇上，2013年由網球好手李欣翰、2015年是女排選手王欣婷、2017年台北世大運由田徑「台灣最速男」楊俊瀚擔綱，2019年為男排選手吳宗軒，上屆則是人氣「排球甜心」廖苡任扛下重任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運開幕，擊劍王子陳弈通、女網好手楊亞依共同掌旗進場。（圖／大專體總提供）

▲擊劍王子陳弈通、女網好手楊亞依共同掌旗進場。（圖／大專體總提供）

本屆首度有兩位掌旗官，陳弈通是睽違36年後，再次登上奧運殿堂的擊劍好手，在所學專業服裝設計上也展現才華；楊亞依2年前在成都世大運締造團體金牌、單打銀牌佳績，兩人都是第2次參加世大運。

陳弈通表示，得知自己被選為掌旗官當下非常驚訝也很榮幸，「不太敢相信，有點『為什麼是我』的感覺。我覺得非常榮幸，也希望能在開幕式揮舞旗幟，讓世界看見台灣。」

楊亞依談到上屆的好成績時，坦言多少會帶來一些壓力，但也是動力，「這次網球比賽場地是我喜歡的紅土球場，抵達後已經去練習，感覺非常舒服，非常期待比賽。」

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運開幕，擊劍王子陳弈通、女網好手楊亞依共同掌旗進場。（圖／大專體總提供）

▲中華男籃參加德國世大運開幕典禮。（圖／大專體總提供）

此次開幕式有男籃、女籃、羽球、擊劍、網球等項目，一共52位選手、14位教練出席。本屆台灣共派出196名選手參加15種運動競賽，名單上包含多位國際賽事的菁英選手，2024年巴黎奧運游泳選手王冠閎、韓安齊；射箭好手湯智鈞；桌球選手高承睿、簡彤娟，以及田徑名將林昱堂、張博雅；擊劍選手陳弈通。

此外，2022杭州亞運奪牌的競技體操選手丁華恬、林冠儀、葉政，跆拳道選手林唯均，以及籃球選手林信寬也名列其中。2021世大運奪牌的網球選手楊亞依、桌球選手黃彥誠，以及跆拳道選手黃映瑄、邱少萱、邱義睿、鍾俊傑、徐晧祐等人同樣入選。

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運開幕，擊劍王子陳弈通、女網好手楊亞依共同掌旗進場。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運開幕。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

徐若熙300K締本土最速紀錄　曾子祐4安率雄鷹逆轉味全

徐若熙300K締本土最速紀錄　曾子祐4安率雄鷹逆轉味全

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

3屆全明星畢爾正式被太陽買斷　將加盟快艇簽2年約聯手哈登

3屆全明星畢爾正式被太陽買斷　將加盟快艇簽2年約聯手哈登

FOX評選MLB歷代最佳陣容！大谷翔平、鈴木一朗、佐佐木主浩上榜

FOX評選MLB歷代最佳陣容！大谷翔平、鈴木一朗、佐佐木主浩上榜

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績

世大運開幕！陳弈通、楊亞依掌旗　台灣拚突破上屆境外最佳成績

【好Q的嘴邊肉】黑狗把哥哥當麻糬在咬！被哥哥溫柔警告

熱門新聞

「7比0還打得這麼緊張！」平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

單局2失誤成敗因　林岳谷致歉懇請勿波及：請不要辱罵我的另一半

K湯為Kobe跌出前10抱不平　怒批歷史百大排名「你們怎麼了？」

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

徐若熙300K締本土最速紀錄　曾子祐4安率雄鷹逆轉味全

山本沒拍到合照被P進去　大谷翔平「畢冊式惡搞」超爆笑

讀者回應

﻿

熱門新聞

17比0打得這麼緊張！平野直指選手軟弱

2女友竟遭波及被罵 林岳谷失誤致歉

3K湯為Kobe跌出前10抱不平

4曾頌恩瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

5徐若熙300K締本土最速紀錄

最新新聞

1台韓已導入！日監督備戰WBC最擔心…

2暖！大谷翔平捐2500張床墊

3大谷生日後低潮　8月爆發靠這招？

4山本沒拍到被P合照　大谷惡搞超爆笑

5MLB歷代最佳陣容　大谷、朗神上榜！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

李多慧應援穿超辣大放福利　粉絲暴動：不知該看哪裡了

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366