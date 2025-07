水手第3順位搶下「冠軍投手」安德森　王牌柯比私訊恭喜

With the 3rd pick in the 2025 MLB Draft, the Seattle Mariners select Kade Anderson! @KadeAnderson32 | @Mariners pic.twitter.com/FKub9q1HTQ

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手在今(14)日舉行的2025年MLB選秀中,以第3順位選進來自路易斯安那州立大學(LSU)的冠軍左投安德森(Kade Anderson),球團稱此為「最佳劇本」。

現年21歲的安德森,身高188公分,是本屆最受矚目的投手新秀,他剛帶領LSU贏得大學世界大賽冠軍,並在決賽系列首戰對海岸卡羅萊納繳出8局無失分封鎖秀,整屆賽事16局僅失1分,獲選大會最傑出球員。

他今年大3球季更以12勝1敗、3.18防禦率、180次三振(全美NCAA D1最高)、35保送、119局投球成績,從去年底《MLB Pipeline》第44名潛力一路竄升至選秀前第2名。

Mariners first-round pick Kade Anderson was the Most Outstanding Player in LSU’s national championship run (????️: @ESPN ) https://t.co/QdQmCs3rpw pic.twitter.com/z0rxDT7Xtj

「老實說這比我們原先預想還完美,安德森在我們選秀榜上幾乎就是第1名。」水手業餘球探副總裁杭特(Scott Hunter)坦言,雖然狀元籤與榜眼已經選走威利茲(Eli Willits)與布雷姆納(Tyler Bremner)2名球員,但能在第3順位如願拿下安德森,「用『最佳劇本』來形容都還嫌不足。」

根據美媒報導,安德森已同意簽下約880萬美元簽約金,較第3順位槽位價值低約70萬,水手因此能將節省下來的資金重新分配給後面21名選秀球員。

雖然被水手以探花選中,但安德森的棒球路其實並不順遂,他在2022年高中最後1年因進行Tommy John手術報銷,隔年到LSU慢慢找回身手,繳出3.99防禦率,直到今年賽季球速終於回升至92-94英里、偶爾摸到97英里,搭配包含曲球與變速球的球種組合,壓制力大幅提升,才躍升為頂級首輪新秀。

KADE ANDERSON JUST FELL TO THE MARINERS



Never forget when he threw a 130-pitch complete game with 10 Ks in Game 1 of the MCWS Finals pic.twitter.com/ArXNOfhk2q