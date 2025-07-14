水手第3順位搶下「冠軍投手」安德森　王牌柯比私訊恭喜

With the 3rd pick in the 2025 MLB Draft, the Seattle Mariners select Kade Anderson! @KadeAnderson32 | @Mariners pic.twitter.com/FKub9q1HTQ — LSU Baseball (@LSUbaseball) July 13, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

水手在今（14）日舉行的2025年MLB選秀中，以第3順位選進來自路易斯安那州立大學（LSU）的冠軍左投安德森（Kade Anderson），球團稱此為「最佳劇本」。

現年21歲的安德森，身高188公分，是本屆最受矚目的投手新秀，他剛帶領LSU贏得大學世界大賽冠軍，並在決賽系列首戰對海岸卡羅萊納繳出8局無失分封鎖秀，整屆賽事16局僅失1分，獲選大會最傑出球員。

他今年大3球季更以12勝1敗、3.18防禦率、180次三振（全美NCAA D1最高）、35保送、119局投球成績，從去年底《MLB Pipeline》第44名潛力一路竄升至選秀前第2名。

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Mariners first-round pick Kade Anderson was the Most Outstanding Player in LSU’s national championship run



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「老實說這比我們原先預想還完美，安德森在我們選秀榜上幾乎就是第1名。」水手業餘球探副總裁杭特（Scott Hunter）坦言，雖然狀元籤與榜眼已經選走威利茲（Eli Willits）與布雷姆納（Tyler Bremner）2名球員，但能在第3順位如願拿下安德森，「用『最佳劇本』來形容都還嫌不足。」

根據美媒報導，安德森已同意簽下約880萬美元簽約金，較第3順位槽位價值低約70萬，水手因此能將節省下來的資金重新分配給後面21名選秀球員。

雖然被水手以探花選中，但安德森的棒球路其實並不順遂，他在2022年高中最後1年因進行Tommy John手術報銷，隔年到LSU慢慢找回身手，繳出3.99防禦率，直到今年賽季球速終於回升至92-94英里、偶爾摸到97英里，搭配包含曲球與變速球的球種組合，壓制力大幅提升，才躍升為頂級首輪新秀。

KADE ANDERSON JUST FELL TO THE MARINERS



Never forget when he threw a 130-pitch complete game with 10 Ks in Game 1 of the MCWS Finals pic.twitter.com/ArXNOfhk2q — FanDuel (@FanDuel) July 13, 2025

杭特形容他，「在心態和投球學習上像吉爾伯特（Logan Gilbert），在沉著度上又像柯比（George Kirby），是個寡言卻精準表達目標、完全契合我們文化的選手。」

由於剛在大學投完119局的高負荷，水手預計今年內不會安排安德森出賽小聯盟例行賽，而是專注在訓練和調整，期待未來能循同校前輩斯肯斯（Paul Skenes）模式快速登上大聯盟。

▲水手第3順位選中安德森。（圖／達志影像／美聯社）

安德森受訪時表示，「我一直都強調，真正決定一個投手價值的時候，往往不是順風順水，而是當一切不順時，你能怎麼應對。我就是那種能繼續站上投手丘拼戰的投手。」

稍早同隊主力先發柯比就已傳訊恭賀這位潛在未來輪值夥伴，讓安德森直呼，「他是世界上最好的投手之一，能收到他的訊息真的很榮幸。」