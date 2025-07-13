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連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將13日再度上演戲劇性逆轉勝，繼11日范國宸的再見全壘打後，這回由李宗賢代打敲出再見安打扮演英雄角色。總教練陳金鋒賽後解釋換上他的關鍵，正是因為相信他能在高張力時刻發揮經驗。

▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

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兩隊激戰至8局結束仍以2比2僵持，悍將在9局上換上終結者張奕，卻遭吳念庭突破，陷入2比3落後。9局下由張誠恩登板，張育成先敲出安打扳平比數，范國宸再補上一安打製造攻勢。

面對台鋼換上的左投許育銘，悍將則以右打蔡佳諺代打應對。鋒總賽後表示：「蔡佳諺對左投表現不錯，當下也需要一支高飛球或強勁的打球。」最終他選到保送，接下來戴培峰代打擊出強勁平飛球卻被投手接殺。

緊接著悍將再換上李宗賢代打劉俊豪，他也沒讓教練團失望，敲出再見安打一棒定江山。鋒總說：「他有經驗，在這種張力下有發揮的機會；被換下的俊豪是左打，當下擔心他會較為急躁，所以選擇宗賢。就算沒有安打，他也能勝任二壘守備。」

談到本系列賽都是1分差的比賽，且悍將兩度向台鋼「說再見」，鋒總說：「即使處於落後，大家仍想辦法上壘，投手群也很努力守成，守備表現也很好。尤其打者在第9局努力上壘，像皓瑋、育成、國宸，前8局沒什麼表現，但在關鍵時刻展現出來，這就是很棒的循環。」

黃保羅先發5局，被敲5安打、失2分，鋒總評價：「他表現不錯，僅失2分。台鋼左打部隊戰力強大，像吳念庭、王柏融、魔鷹都是很強的打者，能壓制不失太多已經很好。」

關鍵字： 棒球富邦悍將逆轉勝李宗賢陳金鋒影音

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