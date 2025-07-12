後勁持續神勇！1比0力克悍將　跨季19連勝只差潘威倫2場

▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將主場續戰台鋼雄鷹，連兩天形成投手戰。台鋼雄鷹此戰推出強投後勁先發，主投6局無失分，對悍將跨季32局無失分，隊友郭阜林3局適時安打為他打回關鍵1分。台鋼終場1比0完封悍將，後勁跨季19連勝，持續挑戰紀錄。

後勁開局2出局後就因隊友失誤讓打者上壘，隨後又保送張育成，不過對范國宸製造滾地球，阻斷對方攻勢。

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4局下，張育成猛力一擊，敲出悍將今晚首支二壘長打，隨後靠著滾地球推進站上三壘、逼近得分大門。然而，2出局後輪到戴培峰打擊，面對後勁纏鬥至滿球數，最終吞下關鍵三振。後勁振臂怒吼，為自己脫離險境歡呼。

5局下，後勁先後被陳真、林澤彬擊出安打，不過對決林岳谷時，再度霸氣飆K，安全下庄。

6局下，後勁續投，這回讓悍將打者三上三下，包括對申皓瑋、張育成雙雙吞Ｋ。

後勁此戰主投6局，只被擊出4支零星安打，送出6次三振，無失分，連4場繳出優質先發，奪本季第9勝，跨季19連勝，獲選單場MVP，距離潘威倫21連勝聯盟紀錄又更近一步。

9局下，台鋼再次推出林詩翔上場，這一回悍將逆轉劇本沒有連2天上演。林詩翔雖保送張育成，但讓范國宸擊出雙殺打，戴培峰保送上壘，孔念恩代跑，趁暴投上壘，高捷代打，擊出內野高飛球，林詩翔成功關門。

悍將先發投手力亞士同樣表現出色，先發6局只被敲出4安，3局失掉唯一1分，未獲得隊友火力支援，承擔敗投。



