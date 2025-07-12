只為讓大谷投球？美媒轟道奇「搞牛棚日拖垮全隊」：他去年沒投也奪冠

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

針對洛杉磯道奇隊安排大谷翔平復出並採取「牛棚日」方式投球的作法，引發美國媒體砲轟，認為此舉對球隊長期戰力造成威脅。某位大聯盟內部人士直言，「我不覺得這對球隊是好事。每五天就搞一次牛棚日，如果整季都這樣，牛棚的狀態勢必下滑。」

美國媒體《PFSN》的記者比格斯（Terrance Biggs）指出，雖然大谷已從右手肘手術中恢復，開始以短局數重返投手丘，但這樣的出賽方式是否合理，正在引發球界內部爭論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，大谷每隔五天登板一次所造成的「牛棚日」，實質上加重了道奇整體投手群的負擔，尤其當已有多名中繼投手因傷缺陣時，更顯得吃緊。「如果他想以打者貢獻球隊，那就應該考慮去守外野，而不是在沒有必要的情況下投球，造成整體輪值的壓力。」

這樣的擔憂並非空穴來風。到目前為止，道奇已動用34位不同投手，包括先發與後援，是所有分區龍頭球隊中最多的。相比之下，美聯東區領頭的多倫多藍鳥使用了28人，仍落後道奇6人之多。

評論直言，其他29支球隊的總教練幾乎都秉持一句原則，「賽季有162場，要想走得遠，就得讓球員健康地撐完一整年。」但道奇在大谷尚未能完整投球的情況下，選擇以高頻率牛棚輪替支撐他的復出計畫，不只風險高，也讓球隊疲於應對突發傷情。

除了牛棚消耗過重的實際問題外，還有輿論指出「從外部觀感來看，這像是大谷凌駕於其他球員之上」。

報導中直指，「他有投球的意願沒錯，但道奇去年在他沒投球的情況下拿下世界大賽冠軍。而且，與他簽下的7億美元合約中，並沒有規定他必須投球。」

外界對大谷的二刀流使用方式看法不一，但球迷對他全能的期待與關注仍居高不下。未來道奇如何在戰力保護與明星價值間取得平衡，也將成為重要課題。