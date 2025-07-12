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勇士阿庫尼亞辭退全壘打大賽！同隊內野手歐森遞補參賽

▲勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）
▲勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB宣布，原定參加7月14日全壘打大賽的亞特蘭大勇士隊外野手阿庫尼亞 Jr.（Ronald Acuña Jr.）已經決定退賽，將由同隊內野手歐森（Matt Olson）遞補參加。

阿庫尼亞 Jr. 曾在6月25日（台灣時間26日）接受美國運動頻道 ESPN 專訪時表示，將參加在亞特蘭大主場舉辦的全壘打大賽。當時在大谷翔平（道奇）、賈吉（洋基）等多位大牌球星宣布不參加的情況下，他表態將是睽違兩年、第三度參賽，並表示，「我很開心能宣布參加今年的全壘打大賽，能夠在我們主場、亞特蘭大的球迷面前比賽，讓我更加興奮。」

這位天才打者曾在2023年締造史上首次「40轟+70盜」紀錄，並獲選國聯年度MVP。不過他在去年5月不幸左膝前十字韌帶撕裂，幾乎整季報銷。儘管本季開季進度稍微落後，但在出賽的41場比賽中繳出打擊率0.336、11轟、OPS 1.055的亮眼成績，也成功獲得球迷票選進入明星賽先發陣容。

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阿庫尼亞 Jr. 在8日（台灣時間9日）賽前進行重量訓練時不慎拉傷腰部，並因此缺席當日比賽，一度引發外界擔憂，但他在隔日隨即復出，還轟出兩發全壘打，包含首打席開轟。儘管阿庫尼亞 Jr. 在8日（台灣時間9日）賽前進行重量訓練時不慎拉傷腰部，並因此缺席當日比賽，一度引發外界擔憂，但他在隔日隨即復出，還轟出兩發全壘打，包含首打席開轟。

根據外媒報導，考量到全壘打大賽對身體負擔極大，勇士隊顯然不願冒險讓他參加。

除了阿庫尼亞，另一位參賽選手的狀況也不太穩定。雙城隊全明星外野手布克斯頓（Byron Buxton）周三被觸身球擊中，目前處於每日觀察名單。尚無法確定他的傷勢是否會影響他參加全壘打大賽或明星賽。

關鍵字： MLB全壘打大賽阿庫尼亞Jr.勇士隊明星賽

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