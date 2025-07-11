柯瑞談退休「兩年」成關鍵時間點　疑確認勇士將簽下霍佛德

▲柯瑞表示目前以「兩年為單位」來評估生涯方向。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近日參加美國名人高球錦標賽，談到個人生涯規劃時，透露打算以兩年為單位評估生涯，「畢竟我的合約還剩下兩年」。被問到灣區可能簽下39歲前塞爾提克冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）時，他則鬆口表示，「當……如果、當這一切成真的時候，我再來談吧。」

柯瑞去年夏天剛簽下一份延長合約，至少會留隊到2027年。根據合約內容，他下季薪資為5960萬美元，2026-27賽季則將領到6258萬美元。他坦言不清楚自己還能打多久，只說會以「兩年為單位」來評估生涯方向，「我目前就是兩年、兩年看，畢竟我的合約還剩下兩年。」

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值得一提的是，除了柯瑞，勇士其他兩大核心巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）的合約，也將在兩年後到期。37歲的柯瑞是3人中年紀最長的，巴特勒與格林都是35歲。

▲勇士補強內線鎖定霍佛德，柯瑞談及此事時疑似確認消息。（圖／達志影像／美聯社）

雖然已滿37歲，柯瑞上季仍繳出場均24.5分、4.4籃板和6助攻的全能表現，是勇士最穩定的核心，出賽70場也是隊內最多。休賽季他轉戰高球賽場，不忘回應外界對勇士補強的關注。

根據各大外媒的消息，今夏恢復自由身的39歲資深長人霍佛德即將前進灣區，對於這個傳聞，柯瑞回應，「他是冠軍球員，很優秀。當……如果、當這一切成真的時候，我再來談吧。」柯瑞從「當（when）」突然改口為「如果（if）」，讓社群媒體一片熱議。據報導，霍佛德仍有可能選擇退休。

▲霍佛德過去4季效力塞爾提克，2024年隨隊奪冠，上季仍保持穩定表現。（圖／達志影像／美聯社）

勇士補強內線勢在必行，3冠中鋒魯尼（Kevon Looney）已透過自由市場轉戰鵜鶘。霍佛德過去4季效力塞爾提克，是2024年奪冠功臣之一，上季出賽60場，其中42場先發，平均上陣27.7分鐘，能貢獻9分、6.2籃板、2.1助攻，三分命中率達36.3%。

若最終順利加盟，霍佛德將為勇士前場注入久違的經驗與高度，與柯瑞、格林等老將聯手衝擊總冠軍。柯瑞則自認「油箱還有很多油」，希望抓緊每個賽季的機會，力拚生涯第5冠。