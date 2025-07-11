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味全龍、BE@RBRICK聯名　打造台灣職棒史上首款潮流藝術公仔！

▲▼ 味全龍聯名 BE@RBRICK 打造台灣職棒史上首款潮流藝術公仔 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍聯名 BE@RBRICK 打造台灣職棒史上首款潮流藝術公仔 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍職業棒球隊今（11日）宣布，將於7月18日正式發售，與日本著名潮流藝術公仔品牌 BE@RBRICK 聯名之限量合作款。這是台灣職業運動球隊首度與 BE@RBRICK 正式合作推出聯名商品，將味全龍經典紅色元素注入全球潮流收藏版圖，展現台灣球隊品牌力的全新高度，將球迷與潮流圈的熱情推向新高點。

BE@RBRICK 為日本 MEDICOM TOY 自2001年推出的潮流藝術公仔品牌，其經典熊型造型成為全球潮流圈的必藏指標。品牌曾與世界各地多家企業、品牌及角色等展開多元合作，備受矚目。

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此次味全龍聯名款以400%（約28公分）及100%（約7公分）雙尺寸套組販售，以味全龍隊吉祥物威弟形象設計，穿上經典DRAGONS紅色球衣，充滿龍魂元素。此次合作不僅標誌著味全龍在品牌跨界上的新嘗試，更是送給龍迷及潮流收藏者的一項夢幻逸品。

味全龍聯名BE@RBRICK商品將於7月18日起正式發售，定價為6,300元，每人限購一組。7月18日中午12:00於味全龍官方商城開賣，下午14:00於天母棒球場旗艦店開賣。

7月26日TSUTAYA BOOKSTORE信義店、松山店、内湖店、南港店、大直NOKE店、新竹湳雅店、竹北樹海店、台中市政店、台中老佛爺店、日月町店、高雄大立店限量販售。定價為6,800元。

關鍵字： 味全龍BE@RBRICK台灣職棒潮流公仔跨界合作

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