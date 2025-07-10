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職籃熱潮再起／PLG、TPBL聲勢消長　觀賽數據大揭密

走過5個賽季的P. LEAGUE+（PLG）聲勢消長，是否與TPBL合作或合併，引起球迷熱議。（翻攝自PLG臉書）

▲走過5個賽季的P. LEAGUE+（PLG）聲勢消長，是否與TPBL合作或合併，引起球迷熱議。（圖／翻攝自PLG臉書）

圖文／鏡週刊

台灣職籃2024-25賽季落幕，兩大聯盟合併與否備受關注，尤其去年才創立的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽事開紅盤，全賽季YouTube頻道總觀看次數突破2千5百萬次，總進場人數直逼64萬人次，與走過5個賽季的P. LEAGUE+（PLG）聲勢消長，新賽季兩大職籃會如何發展，已成為球迷討論話題。

前有PLG當樣板，且擁有T1聯盟的基礎，TPBL元年順利打響起身炮。根據聯盟統計，TPBL 2024-25賽季包含熱身賽合計152場賽事，YT總觀看次數突破2千5百萬次，平均觀看達16萬6千餘次，總進場人數則是63萬9千餘次，平均每場有4,323人進場觀賽。

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比較2024-25賽季兩大聯盟例行賽事，TPBL共126場，YT總觀看次數1千680萬次，平均觀看13萬3千餘次，總進場人數52萬2千多人，平均每場4,149人觀賽；PLG共48場，YT總觀看次數547萬餘次，平均觀看11萬3千餘次，總進場人數15萬7千多人，平均每場3,282人觀賽。

季後賽方面，TPBL共18場，YT總觀看次數716萬餘次，平均觀看次數39萬8千多，總進場人數11萬多，平均進場6,123人；PLG共11場，YT總觀看次數333萬餘次，平均觀看次數30萬3千多，總進場人數5萬4千多人，平均進場4,960人。

至於話題十足的冠軍戰，兩大聯盟皆採7戰4勝制，也都打好打滿。TPBL由新北國王對高雄全家海神，系列戰YT總觀看次數384萬餘次，平均觀看54萬9千餘次，總進場人數6萬1千多人，平均進場8,763人，最後國王奪冠，締造跨聯盟二連霸紀錄。PLG由桃園璞園領航猿對台北富邦勇士，YT總觀看次數266萬次，平均觀看38萬餘次，總進場人數4萬多人，平均進場5747人，領航猿拿下隊史首冠。

有趣的是，新北國王上個（2023-24）賽季還在PLG，冠軍戰以4比1橫掃領航猿，當時系列戰YT總觀看次數281萬餘次，平均觀看56萬餘次，最高觀看次數76萬3千餘次，總進場人數3萬2千多人，平均進場6,498人。而國王本季在TPBL對上海神的冠軍戰，最高觀看次數則是78萬3千餘次。

兩大聯盟聲勢明顯消長，雙方對合作或合併，話都沒說死，互釋善意。PLG副會長陳建州日前表示，目前仍是希望先合作，球團都有各自去接觸討論，有共識後再決定下一步；TPBL祕書長齊文駿也說，球團持續在談，合作、直接合併都樂觀其成。


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