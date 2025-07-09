尼克新賽季要打快速球風　布朗森角色將更吃重

▲布朗正式上任尼克總教練。（圖／翻攝自Instagram／nyknicks）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克今（9）日舉辦新任總教練布朗（Mike Brown）的就任記者會，這位曾6度參與NBA總冠軍賽、2度榮獲年度最佳教練的資深教頭，親曝對於未來球隊風格的規劃，他強調在布朗森（Jalen Brunson）的帶領下，將打造1支節奏更快、打法更多元的球隊。

布朗接掌尼克兵符，首度面對紐約媒體絲毫不顯怯場，以簡潔有力的語氣闡述對球隊的期待，「大家都知道我喜歡打快節奏的比賽，有布朗森這樣的球員在場上，能讓我們用不同的方式贏球，而這就是致勝所需。」

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布朗稱讚布朗森能適應任何比賽節奏，無論是需要加快速度衝擊防線，或是關鍵時刻放慢節奏冷靜處理，都能勝任有餘，他表示這種全面性將是尼克未來贏球的重要基礎。

與前任總教練席波杜（Tom Thibodeau）偏向防守與慢節奏的風格不同，布朗在國王執教時期就以高節奏與積極轉移球聞名，他希望將這樣的理念帶到麥迪遜花園廣場。

對於已成尼克門面人物的布朗森而言，這意味著更多持球主導與轉換快攻的任務，布朗認為，「布朗森已經證明自己能在大場面下挺身而出，現在我想讓他的角色更大，幫助球隊用各種不同方式打擊對手。」

▲布朗森新賽季將獲得更多球權。（圖／達志影像／美聯社）

尼克總裁羅斯（Leon Rose）坐在第1排全程聆聽，並頻頻點頭表示認同，球隊過去2季已打進分區決賽，羅斯明言希望延續這股氣勢，布朗的資歷與理念被視為帶領這套陣容再往上爬的重要拼圖。

布朗也不避諱紐約市場的壓力，他坦言，「尼克是全運動界最具代表性的球隊之一，能在這裡執教一直是我的夢想。」

布朗強調，未來的尼克要「打得更快、更聰明、彼此連結」，隨著布朗森坐鎮核心，加上新加盟的克拉克森（Jordan Clarkson）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）等新援，球隊有望展現與過去不同的進攻活力。